涉合成照片恐嚇京華城案檢察官 戴瑞甯、林惠珠2嫌羈押禁見確定

涉嫌在網路轉發參與京華城案的檢察官肖像和全名的男子戴瑞甯，高等法院裁定羈押禁見2個月確定。（資料照）

2025/07/16 11:15

〔記者楊國文／台北報導〕臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉嫌將偵辦京華城弊案的多位檢察官等人照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債命還」的恐嚇文字，被檢警查獲到案，並將2人向台北地院聲押獲准，戴男、林女不服提起抗告；高等法院採一審相同見解，認定戴男、林女涉犯恐嚇、違反個資法等罪，且犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證，及再犯之虞，裁定2人均羈押禁見2個月確定。

北檢指揮北市刑警大隊、調查局資安工作站等單位，將戴男、林女查獲到案，北檢認為，戴瑞甯、林惠珠2人所為，使依法執行職務的司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判的重大疑慮，戴男涉犯恐嚇危害安全、違反個資法等罪，且有串證、滅證及反覆實施之虞，林女則涉煽惑他人犯罪、恐嚇、個資法罪，且有串滅證之虞，故向台北地院聲押禁見2人，經法官均裁准。

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戴男、林女2人不服，均向高等法院提起抗告。

高等法院審理後，採取北院相同見解，認為戴男、林女2人犯罪嫌疑重大，有串證、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，且無法以具保、限制住居或科技監控等手段代替，有羈押禁見的必要，因此將抗告案駁回確定。

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