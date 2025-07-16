為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉合成照片恐嚇京華城案檢察官 戴瑞甯、林惠珠2嫌羈押禁見確定

    涉嫌在網路轉發參與京華城案的檢察官肖像和全名的男子戴瑞甯，高等法院裁定羈押禁見2個月確定。（資料照）

    涉嫌在網路轉發參與京華城案的檢察官肖像和全名的男子戴瑞甯，高等法院裁定羈押禁見2個月確定。（資料照）

    2025/07/16 11:15

    〔記者楊國文／台北報導〕臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉嫌將偵辦京華城弊案的多位檢察官等人照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債命還」的恐嚇文字，被檢警查獲到案，並將2人向台北地院聲押獲准，戴男、林女不服提起抗告；高等法院採一審相同見解，認定戴男、林女涉犯恐嚇、違反個資法等罪，且犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證，及再犯之虞，裁定2人均羈押禁見2個月確定。

    北檢指揮北市刑警大隊、調查局資安工作站等單位，將戴男、林女查獲到案，北檢認為，戴瑞甯、林惠珠2人所為，使依法執行職務的司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判的重大疑慮，戴男涉犯恐嚇危害安全、違反個資法等罪，且有串證、滅證及反覆實施之虞，林女則涉煽惑他人犯罪、恐嚇、個資法罪，且有串滅證之虞，故向台北地院聲押禁見2人，經法官均裁准。

    戴男、林女2人不服，均向高等法院提起抗告。

    高等法院審理後，採取北院相同見解，認為戴男、林女2人犯罪嫌疑重大，有串證、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，且無法以具保、限制住居或科技監控等手段代替，有羈押禁見的必要，因此將抗告案駁回確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播