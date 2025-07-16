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    首頁　>　社會

    桃園副所長追酒駕遭3度衝撞 開槍擊斃女乘客獲判無罪確定

    2020年3月間，時任桃園市警局八德派出所副所長曾沛恩，就是攔查這輛可疑銀色轎車，並從後方連開5槍逮人。（資料照）

    2020年3月間，時任桃園市警局八德派出所副所長曾沛恩，就是攔查這輛可疑銀色轎車，並從後方連開5槍逮人。（資料照）

    2025/07/16 11:46

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市警局八德派出所時任副所長曾沛恩，2020年3月深夜追緝吳男駕駛的車輛，因吳男酒駕拒檢逃逸，並3度倒車衝撞警車，曾員因危急朝吳男車輛連開5槍嚇阻，意外擊中後座楊姓女乘客致中彈身亡，檢方依過失致死罪起訴；一審、二審都判曾員無罪，最高法院仍認定應以員警身歷其境的判斷為準，而非事後諸葛予以評斷，認定曾員用槍符合合理使用槍械範疇，並無過失，判無罪確定。

    2020年3月27日深夜11點多，曾沛恩執行巡邏勤務時，發現48歲吳慶文（所犯公共危險及妨害公務罪，由桃園地院另案審理）駕車搭載李姓、蕭姓男性友人以及楊姓女友人上路，卻見到警車就慌張逃逸，警方示意攔查，吳男卻加速逃離，警方見狀追趕。

    吳駕車狂飆行經建國路442巷一處路口時，撞上前方建物牆面，因後方又有警車圍堵，吳為此踩油門倒車衝撞警車3次，撞出空隙後，欲駕車逃離現場。

    曾員見狀舉槍朝吳男駕駛的車輛後方連開5槍，其中2槍射入車輛後座，擊中坐右後方楊女，楊女送醫搶救仍不治。檢方認定曾用槍逾越比例原則，依過失致死罪嫌起訴。

    桃園地院審理認為，吳男當時確有危險駕駛行為，已對用路人的生命、身體造成重大危害；另依據監視器影像、彈道重建報告及警械使用調查報告，認定子彈都是向下角度射擊，射擊目標並非駕駛人或乘客，而是輪胎。桃院認定，曾員用槍時機符合警械使用條例，未逾越必要程度，並無過失，判曾員無罪。

    二審高院判決指出，曾沛恩並無過失，因此仍判無罪。最高法院維持二審判決，曾員確定無罪

    不過，民事方面，死者楊女的家屬提出國賠告訴，桃園地院去年3月判決八德分局應國賠748萬餘元，上訴中。

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