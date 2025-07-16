台中醫師誤入詐團「大戶」投資群 在家備妥2200萬現鈔要送車手

簡姓女車手（見圖）到黃醫師家收贓款，遭警方當場逮補。（圖由讀者提供）

2025/07/16 12:01

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯黃姓醫師加入詐團「學無止盡」偽股票投資群，被歹徒以「牽線大戶」為由，誘騙儲值300萬元，詐團得手後續謊稱「中籤74張新募股」，要求繳納2200萬元認購款，否則違約交割罰款數倍，黃男家人暗自報警，簡姓女車手趕至收取裝滿行李箱千元現款，警方當場逮捕簡嫌依詐欺等罪嫌送辦。

台中市第四警分局今天表示，黃男（65歲）為社區名醫，看診閒時醉心研究股票，誤入臉書假投資廣告，被詐騙集團以「牽線大戶、每日當沖」為由於6月初匯款保證金300萬元，詐團「假群友」日夜炒熱氣氛，誆稱飆股獲利百倍，黃男財迷心竅將現金2200萬裝進手提行李箱，於6月12日約簡姓女車手（42歲）到家取款，黃男家人急報警逮補到案。

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黃男家人告訴專案人員，「黃醫師」醉心研究股票投資群，見群友頻分享獲利心得，越陷越深連老本都提領出來，詐團假專員聲稱「幫忙牽線大戶」，每天操作短線當沖快速賺錢，黃男繳付保證金，數日後接到專員來電通知「中籤新股」，須立即繳納2200萬元認購款，否則違約交割要付數倍罰款，家人痛心深陷詐團伎倆。

春社派出所長洪裕憲說，黃男始終不信遭詐，堅持提領認購款並裝進行李箱，等候款簡姓車手到家後，員警一擁而上查扣手機、假收據等證物，黃男最後一道信任防線瓦解，只能懊悔接受事實，警方見滿箱千元現鈔也大開眼界，全案持續續向上溯源追查詐騙首腦，本週將簡女依詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。

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