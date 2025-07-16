可靠酒友很重要 睡醒酒友仍醉 男子踉蹌4公里被警載回家

警方發現男子走路步履虛浮，用警車他回家。（記者劉人瑋攝）

2025/07/16 12:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕關山一名68歲陳男，日前讓友人帶回朋友位在池上住處喝酒，本想著喝得晚、留宿一晚，隔天早上再由朋友載回家，想不到大家喝得實在太多，較清醒者一早即已離去，剩下的朋友還在醉，陳男好搖搖晃晃的走回家，又因池上大橋正在改建、道路狹小十分危險，警方只好急忙將他攔下、載回家。

據了解，陳男住台東縣關山鎮德高地區，日前至池上探訪多年老友並留宿一晚，原預計隔日搭車返家，未料友人當日上午仍未酒醒，少數醒來的也已離去，陳男即使走得受不了、延路也試著打給家人或酒友求助，卻都無人接電話，雖然宿醉十分痛苦、走不穩，陳男只能硬著頭皮繼續走下去，隔天中午12時許警方發現他時，他已經走了近4公里，

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台東縣警察局關山分局錦安派出所警員洪于涵於駕駛巡邏車行經池上大橋時，發現陳男獨自在橋上行走、腳步虛浮。由於該橋目前正在整建施工中，加上所在位置為台9線南北向主要幹道，平時車流繁重、車速較快，行人行走於橋上極具危險。洪員見狀，立即停車上前關懷詢問，並協助老翁平安返家，警方沿途也提醒他非必要切勿行走於池上大橋，因為該路段大型車輛頗多，且路幅又小，容易發生意外事故。陳男對於洪員的熱心與即時關懷深表感謝，頻頻向其致謝，並讚許警方真誠服務、守護鄉親安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（警方發現男子走路步履虛浮，用警車他回家。（記者劉人瑋攝）

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