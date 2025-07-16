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    高市府組專案小組徹查三元電池廠火警 林欽榮：三大面向查明

    高市府組專案小組徹查鋰電池廠火警，林欽榮指出將有三大面向。（高市府提供）

    高市府組專案小組徹查鋰電池廠火警，林欽榮指出將有三大面向。（高市府提供）

    2025/07/16 12:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄小港三元能源鋰電池廠14日發生重大火警，市長陳其邁當晚即指示，由副市長林欽榮召集消防、環保、經發及建築管理等相關局處，成立專案小組全面徹查，釐清起火原因，並強化市內相關產業之安全管理機制。

    副市長林欽榮說明，專案小組15日已正式運作，展開調查蒐證，今上午進一步由消防、勞動、環保、衛生、勞檢等單位召開會議，聯合研商後續調查重點，市府也同步啟動與臨海產業園區之合作機制，加強場區管理及災害應變能量。

    林欽榮進一步提及，市府專案小組調查重點涵蓋三大面向，查明起火原因、檢視該廠日常管理及火警發生時之應變作為、全面盤點本市其他同類型鋰電池工廠之防火管理機制與法規執行情形（包括軟硬體設施），並就防災預防、演練及救災設計提出改善建議。

    相關調查成果將彙整報送中央主管機關，作為未來修法與制度精進之參考，提升新能源產業安全標準。

    林欽榮指出，消防團隊迄今投入共計146車次、280人次，現階段重點為持續降低廠區局部高溫。今晨6時量測結果顯示，部分區域溫度約為攝氏40度。環保局亦同步啟動空氣品質監測，經初步監測，現場空氣中並無毒氣逸散，亦無毒化物波及，懸浮微粒濃度亦隨火勢撲滅而逐步下降。

    林欽榮指出，高市府調查鋰電池火警專案小組15日已正式運作。（高市府提供）

    林欽榮指出，高市府調查鋰電池火警專案小組15日已正式運作。（高市府提供）

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