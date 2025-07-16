屏東大貨車煞不及！猛撞前方停紅燈3車 3人送醫

貨車煞車不及，撞前面三車，幸好都無重傷。（警方提供）

2025/07/16 12:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕昨日（15日）下午4時52分，屏東枋山鄉台1線枋山大橋北端發生一起交通事故，一輛由62歲吳姓男子駕駛的營業大貨車，沿台1線由南往北行駛時，疑未注意車前狀況，猛烈撞上前方停等紅燈的3輛自小客車，造成3人受傷送醫，幸無生命危險。

警方初步調查，事故發生時，正值交通繁忙時段，3輛自小客車依序停在紅燈前，卻遭後方疾駛而來的貨車猛力追撞。現場一片混亂，車輛碎片散落路面，其中第2輛自小客車的王姓駕駛人頭部撕裂傷，車內2名乘客頸部與頭部也受創，3人被緊急送往枋寮醫院救治。所幸經檢查，傷者傷勢穩定，無生命危險。其餘車輛的駕駛與乘客則未受傷。警方對所有駕駛進行酒測，結果均為0，排除酒駕因素。

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大型貨車因其車重與衝擊力，一旦發生追撞，後果往往不堪設想。據目擊者描述，貨車撞擊瞬間發出巨大聲響，前方小客車被推擠變形，場面怵目驚心。警方調查發現，吳姓司機疑似未及時反應前方路況，導致無法及時煞停，釀成連環追撞。

警方呼籲，貨車司機應時刻注意車前狀況，嚴格遵守安全距離，尤其在紅綠燈路口，更需提前減速，避免因反應不及釀禍。當地居民也反映，類似事故並非首次，盼相關單位加強取締超速或違規的大型車輛。

貨車煞車不及，撞前面三車。（警方提供）

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