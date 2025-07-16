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    女子急診室持剪刀欲攻擊醫師 護理師朱銘慧3秒敏捷制伏

    女子急診室持剪刀欲攻擊醫師，護理師朱銘慧（左）敏捷3秒制伏。（為恭醫院提供）

    女子急診室持剪刀欲攻擊醫師，護理師朱銘慧（左）敏捷3秒制伏。（為恭醫院提供）

    2025/07/16 11:21

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市的為恭紀念醫院，近日發生一名女性患者在急診室接受治療時，突然情緒失控，竟拿起剪刀要攻擊正在診治的醫師，幸好護理師朱銘慧眼尖且反應力敏捷，利用約3秒時間制伏該名病患，化解危機，為恭醫院今日也公開表揚朱銘慧並頒發12000獎金。

    為恭醫院指出，朱銘慧並未學習過武術，但平時服務病患、從事護理工作時即展現優秀的臨場反應力。事發當時該名女病患突然在急診室拿起剪刀，朱銘慧緊急制伏，她謙虛地說告訴院方，因該名病患較嬌小，才有驚無險化解危機。

    由於近來急診室醫療量能引起討論與關注，為恭醫院位於苗栗縣人口最多的頭份市，院方也說，若急診區域發生重大暴力或攻擊事件，為保全現場證據與人員安全，必須全面清空並封鎖區域，以配合警方採證作業，短則數小時、長則幾天急診室無法正常運作，嚴重影響整體醫療服務。

    為恭醫院也呼籲，急診醫療第一線工作人員除了專業技術外，還需面對各種突發挑戰，包括暴力風險與緊急醫療狀況處理，希望民眾多理解與尊重醫療人員工作環境，讓第一線照護者能專注於守護民眾健康，無後顧之憂。

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