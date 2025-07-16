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    自稱「藝人」要求買遊戲點數 婦人差點信了還好店員機警報警

    沈婦遭騙買遊戲點數。（記者鄭景議翻攝）

    沈婦遭騙買遊戲點數。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/16 10:26

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區一名沈姓婦人，日前在臉書上認識一名自稱是「藝人」的陌生男子，對方以遊戲需求為由，請她至超商購買新台幣2000元點數卡並拍照回傳。沈婦信以為真，前往超商準備購買，所幸超商店員察覺有異通報警方，成功阻止詐騙發生。

    內湖分局康寧派出所今日表示，員警陳智韋、王品為及康家銍當時在執行巡邏勤務，接獲轄區內某超商通報，有顧客疑似遭詐騙。警方立即趕抵現場，對沈姓婦人進行關懷提問。

    據了解，沈婦為一名家庭主婦，她表示，她是在臉書上認識一名自稱為「藝人」的陌生男子，雙方從未見過面，也未通過電話聯繫，甚至婦人都沒有過問對方是哪個藝人。對方聲稱因為玩線上遊戲需要點數，希望沈婦協助購買新台幣2000元點數卡並拍照傳送，還表示會親自到超商與她見面。

    警方聽聞後認為情況可疑，立即向沈婦說明這是典型的「遊戲點數詐騙」手法，並協助其封鎖對方聯繫方式，提醒她勿隨意購買點數給不明人士。經警方詳細說明後，沈婦驚覺受騙，當場打消購買念頭，並感謝熱心店員與警方即時相助，才未讓詐騙得逞。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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