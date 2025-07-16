為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6旬男疑疲勞駕駛追撞前車 2車撞進店家3傷13輛汽機車毀損

    卓姓男子駕駛Lexus追撞前車後向前撞進店家才停止。（竹東警方提供）

    卓姓男子駕駛Lexus追撞前車後向前撞進店家才停止。（竹東警方提供）

    2025/07/16 10:16

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕67歲卓姓男子駕駛Lexus返家途中，行經新竹縣竹東鎮北興路三段與永康街口時，疑似精神不濟，追撞前方由26歲范姓女子駕駛的Kia，因力道猛烈，兩車分別向前撞進店家後才停止，波及共計11輛停放路旁的機車和2台汽車毀損，並釀成3人受傷，所幸都無生命危險，相關肇事責任尚待釐清。

    案發當時，除了發出巨大聲響，讓附近住戶和用路人受到驚嚇，也傳出疑有瓦斯外洩情形，新竹縣政府消防局及中油公司獲報，都派人員到場檢查，並已處理完畢。

    竹東警分局表示，這場車禍發生在昨晚9點許，接獲報案稱北興路三段與永康街口發生交通事故，經了解，卓男駕駛疑似精神不濟，於永康街口號誌變更後，向前追撞范女駕駛的小客車，並持續向前撞進北興路三段的店家後停止。事故造成11輛停放路旁機車及2台汽車毀損，2名駕駛酒測值均0。

    警方表示，這起車禍共有3名傷者，包含遭撞的范女以及肇事的卓男及李姓乘客，當下都送醫治療，所幸都是輕微擦挫傷，無生命危險。2名駕駛都表示當時正在返家路途中。至於確切的財損金額仍待查。

    肇事車撞進店家並波及多輛停放路旁的汽機車。（竹東警方提供）

    肇事車撞進店家並波及多輛停放路旁的汽機車。（竹東警方提供）

    卓姓男子駕駛Lexus追撞前車後向前撞進店家才停止。（竹東警方提供）

    卓姓男子駕駛Lexus追撞前車後向前撞進店家才停止。（竹東警方提供）

    范姓女子駕駛Kia在路口遭撞後續向右前轉，撞進店家。（竹東警方提供）

    范姓女子駕駛Kia在路口遭撞後續向右前轉，撞進店家。（竹東警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播