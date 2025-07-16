6旬男疑疲勞駕駛追撞前車 2車撞進店家3傷13輛汽機車毀損

卓姓男子駕駛Lexus追撞前車後向前撞進店家才停止。（竹東警方提供）

2025/07/16 10:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕67歲卓姓男子駕駛Lexus返家途中，行經新竹縣竹東鎮北興路三段與永康街口時，疑似精神不濟，追撞前方由26歲范姓女子駕駛的Kia，因力道猛烈，兩車分別向前撞進店家後才停止，波及共計11輛停放路旁的機車和2台汽車毀損，並釀成3人受傷，所幸都無生命危險，相關肇事責任尚待釐清。

案發當時，除了發出巨大聲響，讓附近住戶和用路人受到驚嚇，也傳出疑有瓦斯外洩情形，新竹縣政府消防局及中油公司獲報，都派人員到場檢查，並已處理完畢。

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竹東警分局表示，這場車禍發生在昨晚9點許，接獲報案稱北興路三段與永康街口發生交通事故，經了解，卓男駕駛疑似精神不濟，於永康街口號誌變更後，向前追撞范女駕駛的小客車，並持續向前撞進北興路三段的店家後停止。事故造成11輛停放路旁機車及2台汽車毀損，2名駕駛酒測值均0。

警方表示，這起車禍共有3名傷者，包含遭撞的范女以及肇事的卓男及李姓乘客，當下都送醫治療，所幸都是輕微擦挫傷，無生命危險。2名駕駛都表示當時正在返家路途中。至於確切的財損金額仍待查。

肇事車撞進店家並波及多輛停放路旁的汽機車。（竹東警方提供）

卓姓男子駕駛Lexus追撞前車後向前撞進店家才停止。（竹東警方提供）

范姓女子駕駛Kia在路口遭撞後續向右前轉，撞進店家。（竹東警方提供）

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