花蓮壽豐鐵皮屋大火4死！夫妻破窗逃生 其餘家人受困身亡

花蓮縣壽豐鄉一間鐵皮屋今天凌晨發生火警，火勢猛烈。（民眾提供）

2025/07/16 10:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉位於共和村內一處鐵皮加蓋房屋，今天凌晨發生死亡火災，同住的6人，僅住後面的夫妻破窗逃生，火勢迅速蔓延全屋，其餘4人逃生不及，不幸罹難；火勢耗時約2小時撲滅，被燒死的4人遺體分布在一樓大門前後、樓梯附近及房間內，顯見當時受困者中曾有人試圖逃生，不幸未成功。逃出的蘇女說，4名罹難者分別是她的爸爸、媽媽、阿姨及妹妹。

生還者為60歲邱姓男子和他49歲妻子蘇女，家屬說，起火當下聞到濃煙味，起來已經看到客廳都燒到天花板，他們趕快呼救，然後將後面的鐵窗推斷，從窗戶爬出來，火勢燒得相當快，逃出後已經看到客廳都燒起來，父母親、阿姨跟妹妹都還在屋內，等消防車來的時候已經全部燒起來，當時報案有特別說他們家雖然是平和，但是在共和村月眉大橋這一邊。

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死者為74歲郭姓男子、68年蘇姓女子、67歲楊姓女子、38歲郭姓女子。家屬說，家裡門牌是平和村，70多歲的父母在這裡務農種些農作物，已經住在這邊30多年，所以門牌從以前就是平和村，後來共和村成立後，他們仍是舊的門牌，所以形成共和村中的平和村民，這裡只有兩戶是這樣，所以都會特別提醒物流、朋友，他們是靠月眉大橋、日光輕機場這裡的平和，不是對面的平和。

家屬質疑救災慢 消防隊：報案地址與起火點有落差

報案的黃先生不滿表示，12點多打電話給消防隊，但消防隊快1點才到，質疑消防車來得太慢，延誤黃金搶救時間。

消防局第二大隊長吳佳奇說，由於第一時間報案的地址，離火災現場約有5分鐘路程，也隔了一座月眉大橋，消防隊到報案的地址時均未發現火煙，趕緊查找火煙位置，在員警跟報案者直接聯繫帶領下，發現火災地點是在橋的另一側。當時報案地址跟實際起火地址有落差，就連當地的員警也沒有找到，加上此區很多農地、農舍分散各處，才會有此情形發生。

初步了解，這間鐵皮屋共6人居住，4名罹難者分別在一樓的大門前後有2名罹難者，在一樓通往二樓加蓋屋的樓梯附近發現1人，另外在大門旁還有一間小屋子內有1人。

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