為了免費招待遊港澳 台籍母女助中國人「潤」去澳洲

王姓女子為了獲取免費招待出國旅遊的機會，幫中國人「潤」去澳洲卻被逮。（資料照）

2025/07/16 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓婦人為了在暑假期間帶女兒出國旅遊，她接受人蛇集團「免費招待港澳」，在台灣訂購兩段票飛往澳洲布里斯本，王女先飛往香港機場，在機場內把第二段票交給陳姓中國籍女子，再由陳女拿著王女的假護照和登機證上機飛往澳洲，結果陳女入境時被查獲，雄檢偵結後依違反入出國及移民法起訴王女和掮客簡姓男子。

檢方指出，2023年7月，簡姓男子（51歲）接到中國人蛇集團「麥可」的指示，在台灣尋找願意提供「交換登機證」的人頭，成功可以拿到6萬元報酬；簡男得知友人王女（50歲）想在暑假期間帶女兒出國，於是主動向王女告知「好康」，只要肯幫忙，就可以獲得免費招待香港澳的機會。

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王女同意出借人頭後，簡男便幫王女申請澳洲電子簽證，再由「麥可」協助幫簡、王兩人訂台灣飛往香港、香港飛往澳洲布里斯本的兩段式機票；同年8月24日，簡男和王姓母女一起從高雄小港機場飛往香港，入境香港等待轉機時，王女在機場管制區內的麵店與陳姓中國女子碰面，王女交出香港飛往澳洲布里斯本的第二段票給陳女後，便拉著女兒前往港澳享受免費旅遊。

而陳女拿到王女交給她的登機證後，再拿出偽造的王女護照，搭上香港飛往澳洲的班機，結果陳女下機時，因護照資料與王女登機時的資料不符，被澳洲政府查獲送辦；案件轉回台灣後，雄檢偵辦時，簡男坦承受麥克委託，但辯稱自己沒有收到6萬元，登機證也被他撕毀丟在香港垃圾桶。

王女也否認犯行，只坦承確實有帶女兒出國，但都是聽從簡男安排，自己沒有經手機票的事；但檢方調閱出入境等資料，並在王女手機內發現陳女的護照資料，因此不採信兩人說詞，偵結後依違反入出國及移民法起訴王女和簡姓男子。

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