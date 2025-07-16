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    離婚當天砸小三車洩憤遭訴 法官發現一費解事還元配清白

    離婚當天砸小三車洩憤遭訴，法官發現一費解事還元配清白。（情境照）

    離婚當天砸小三車洩憤遭訴，法官發現一費解事還元配清白。（情境照）

    2025/07/16 10:13

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹姜姓女子不滿黃女介入婚姻，被控在登記離婚後隨即由同事張女開車衝到黃女工作處砸車洩憤，二女均遭檢方依毀損罪嫌起訴，二女均喊冤，新竹地院審理發現，監視器影像拍到她們只是單純經過黃女的車，根本沒停留，如何造成黃女車子毀損，「實在令人費解」，在無其他積極證據情況下，諭知二女無罪。

    檢方起訴指控，姜女因黃女介入婚姻，112年11月10日上午在新竹縣戶政事務所辦理離婚登記，手續辦完後，同事張女開車搭姜女前往黃女上班的汽車公司竹東營業所，見黃女的車停放路邊，2人即持不詳器具毀損擋風玻璃、車身烤漆與板金等處，均依毀損罪嫌起訴二女。

    開庭時2女堅詞否認毀損犯行，法官發現當時警方問黃女，是否親眼看到姜女毀損她的車？黃女說沒有，是因姜女於辦理離婚手續時，很激動不斷打電話恐嚇她，而同一天姜女先生有看到姜女的車停在她車前面，當天下班時就發現她的車被砸了，所以她認為是姜女毀損。法官認為，這無非係出於個人恩怨而片面臆測，並不是黃女切身經歷。

    法官從監視器影像畫面中可見，被告2人於當天上午雖有繞行黃女的車並查看，但過程中均未停頓或逗留，更遑論有作勢接觸甚至毀損的舉動，單純只是「行經」。在此情況下，被告2人如何造成黃女車左前方擋風玻璃、左後門、左側C柱毀損？實在令人費解。最後諭知二女無罪。

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