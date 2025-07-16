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    五月天、張學友也受害！ 歡歌APP涉侵權 負責人、總監起訴

    台北地檢署今日偵結，認定陳、張二人違反著作權法，依法將兩人起訴。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今日偵結，認定陳、張二人違反著作權法，依法將兩人起訴。（記者吳昇儒攝）

    2025/07/16 10:39

    〔記者吳昇儒／台北報導〕全民音樂公司負責經營手機軟體歡歌APP在沒有授權的情形下，侵害杰威爾、相信音樂、滾石、福茂等多家音樂公司旗下共518首歌，其中包含張學友、五月天等知名音樂人的歌曲。刑事局獲報後，將公司負責人陳智宇、張姓行銷總監移送法辦。台北地檢署今日偵結，認定陳、張二人違反著作權法，依法將兩人起訴。

    檢警調查，全民音樂公司為香港公司MAXBROS LIMITED台灣代理公司，負責經營「歡歌APP」，陳男為該公司負責人，張男則負責行銷活動、商務接洽等業務。

    兩人明知未獲多家音樂公司名下518首歌曲授權，卻在未經對方同意下，重製這些歌曲重製上傳到「歡歌APP」內，讓不特定人士可以瀏覽或下載，藉此侵害音樂公司著作權。

    其中包含五月天、張惠妹、張學友、蕭敬騰、孫燕姿、那英、周傳雄、郭靜，等多位藝人的知名歌曲。

    檢察官偵訊後，認為陳、張二人重製歌曲後，還公開傳輸，犯罪所得高達3082萬餘元，涉犯著作權法第92條，擅自以公開傳輸方式而侵害他人著作財產權罪，依法提起公訴，並請法官宣告沒收查扣的400萬餘元。

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