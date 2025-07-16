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    首次見面就從背後奪13歲小女友初夜 阿兵哥性侵遭重判

    首次見面就從背後奪13歲小女友初夜，阿兵哥遭重判。（情境照）

    首次見面就從背後奪13歲小女友初夜，阿兵哥遭重判。（情境照）

    2025/07/16 08:36

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹18歲陳姓男子透過網路認識年僅13歲的小美（化名），二人初次見面，就於深夜在小美家外面的貨車旁，由陳男從趴在引擎蓋的小美背後奪走其初夜，事後小美父親氣得不願和解，就是要陳男坐牢，新竹地院依姦淫幼女罪將服役中的陳男重判3年徒刑。

    法官調查，陳男透過網路認識13歲的小美，明知其心智尚未成熟，於去年5月22日晚間9點多，與小美相約在她家外面見面，陳男趁四下無人之際，在小美家路邊，未違反小美意願，以小美轉身趴在停駛附近貨車引擎蓋上，自背後性交得逞。

    法官審酌陳男於案發時年紀已滿18歲，明知小美未滿14歲，對兩性關係認知尚屬懵懂，對於性行為之智識及決斷能力亦未臻成熟，難與一般成年人等同視之，竟為滿足個人性慾，而對小美在路旁為性交行為，雖未違背小美意願，仍對其身心健康及人格發展造成不良影響。

    法官考量陳男犯後坦承犯行，表達欲與小美及父母洽談調解，小美表示有調解意願，然因其父明確表達無調解意願，而未能進行調解程序。被告及辯護人雖請求給予緩刑機會，惟本案所量處之刑，已逾2年，顯與刑法第74條第1項所規定緩刑之要件不符，自無從依該規定宣告緩刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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