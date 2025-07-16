變態廚師！送餐到高中校園竟偷拍女學生如廁 下場慘了

台中營養午餐公司胡姓廚師，趁送餐到校園偷拍女高中生如廁，台中地院一審判處3年10月徒刑，可上訴。（記者陳建志攝）

2025/07/16 08:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中某高中配合的營養午餐公司胡姓廚師，去年9月中，趁前往學校送餐機會，潛入校內性別友善廁所，從門縫偷拍一名女學生如廁畫面，女學生發現大驚失色，向校方通報，當場報警將胡男扭送警局，胡男審理時坦承犯行，並與女學生達成調解，台中地院依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪判3年10月，可上訴。

判決指出，這名營養午餐公司胡姓廚師，去年9月11日中午12點多，送餐到台中某高中，卻趁機潛入學校的性別友善廁所，拿出手機從門縫偷拍一名女學生如廁畫面，女學生發現嚇壞，趕緊通報學校教官，當場將胡男扭送警局。

胡男被捕後，因人贓俱獲，在警詢、偵查及台中地院審理時均坦承不諱。

台中地院法官審理後認為，胡男趁女學生如廁之際，拍攝足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位性影像，造成其身心受創，影響女學生的人格及身心健全發展，所為應予指責，不過審酌其犯案後坦承犯行，並與女學生達成調解，犯後態度良好，依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪判3年10月徒刑，可上訴。

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