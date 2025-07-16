為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    拖車行駛台74內側車道開罰5千求撤銷 法院因這原因打臉

    台中高等行政法院外觀。（記者陳建志攝）

    台中高等行政法院外觀。（記者陳建志攝）

    2025/07/16 08:25

    〔記者陳建志／台中報導〕南投縣謝姓男子，去年6月駕駛營業用全拖車行經台74線東向30.3公里處，因違規行駛內側車道，遭科技執法拍照舉發，開罰5000元，謝男不服提起行政訴訟，辯稱當時該路段施工只剩2個車道，大型車可用緊鄰的內側車道超車，主張罰單撤銷，不過台中高等行政法院調閱交通部公路局資料，當天施工封路最末端為東向29.8公里，謝男被舉發路段已恢復3線，裁罰無誤，判決駁回。

    謝男主張，當時自台74線東向29.1公里處起即全線圍有紐澤西護欄，30公里處開始施工，原有3線道縮減為2線道，因大型車行駛於外側車道得暫時利用緊臨外側車道的內側超越前車，在安全距離後駛回原車道，而當時僅有2線車道，訴請原處分撤銷。

    台中區監理所答辯表示，經查證當天台74線施工的最末端為東向29.8公里，而違規被舉發路段為東向30.3公里處，距離施工末端有400至500公尺，已變換為3線車道，謝男僅能利用中線車道超車，但謝男為了要繼續超車而行駛在內側車道，是法所不許。

    台中高等行政法院法官向交通部公路局查證，當天封路施工圍29.4公里~29.8公里，而謝男被舉發處為東向30.3公里處，已遠離施工封閉路段約500公尺，恢復成3線車道，謝男的拖車繼續行駛在最內側車道，已構成「快速公路慢速大型車違規行駛內側車道」的違規，打臉謝男，判決駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播