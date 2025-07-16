拖車行駛台74內側車道開罰5千求撤銷 法院因這原因打臉

台中高等行政法院外觀。（記者陳建志攝）

2025/07/16 08:25

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣謝姓男子，去年6月駕駛營業用全拖車行經台74線東向30.3公里處，因違規行駛內側車道，遭科技執法拍照舉發，開罰5000元，謝男不服提起行政訴訟，辯稱當時該路段施工只剩2個車道，大型車可用緊鄰的內側車道超車，主張罰單撤銷，不過台中高等行政法院調閱交通部公路局資料，當天施工封路最末端為東向29.8公里，謝男被舉發路段已恢復3線，裁罰無誤，判決駁回。

謝男主張，當時自台74線東向29.1公里處起即全線圍有紐澤西護欄，30公里處開始施工，原有3線道縮減為2線道，因大型車行駛於外側車道得暫時利用緊臨外側車道的內側超越前車，在安全距離後駛回原車道，而當時僅有2線車道，訴請原處分撤銷。

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台中區監理所答辯表示，經查證當天台74線施工的最末端為東向29.8公里，而違規被舉發路段為東向30.3公里處，距離施工末端有400至500公尺，已變換為3線車道，謝男僅能利用中線車道超車，但謝男為了要繼續超車而行駛在內側車道，是法所不許。

台中高等行政法院法官向交通部公路局查證，當天封路施工圍29.4公里~29.8公里，而謝男被舉發處為東向30.3公里處，已遠離施工封閉路段約500公尺，恢復成3線車道，謝男的拖車繼續行駛在最內側車道，已構成「快速公路慢速大型車違規行駛內側車道」的違規，打臉謝男，判決駁回。

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