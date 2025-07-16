凶宅誰賠？租屋輕生案判母償188萬 律師解析三大爭點

律師黃信樺表示，本案牽涉三大法律爭點，分別為拋棄繼承是否得以完全免責、自殺行為是否構成侵權，及精神疾病是否能作為免除侵權責任的依據；租屋契約示意圖。（資料照）

2025/07/16 08:20

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院近期一件判決指出，朱姓男子在租屋處輕生，房東主張凶宅致房價受損，提告朱母求償400萬元；儘管朱母罹患精神疾病、經濟條件不佳，仍被列為被告。法院審理，輕生為個人結束生命所選擇的方式，但行為人應注意避免行為造成他人損害，認朱母應就遺產範圍內負賠償責任，判賠188萬餘元。

証信法律事務所主持律師黃信樺指出，本案牽涉三大法律爭點，分別為：一、拋棄繼承是否得以完全免責；二、自殺行為是否構成侵權；三、精神疾病是否能作為免除侵權責任的依據。

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首先關於繼承責任，黃信樺表示，依民法「概括繼承限定責任原則」，繼承人僅須以所繼承遺產為限負清償責任，不必以自有財產賠償，亦即不會出現「子債母償」或「父債子還」情形。若家屬希望完全免責，可選擇拋棄繼承，並須於知道可繼承起三個月內向法院聲明；即使在被告後才聲明，仍具效力，一旦逾越期間即喪失權利。

至於自殺是否構成侵權，黃信樺認為，可參法律依據民法第184條：「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者」，若成立則須賠償。部分法院見解指，自殺者基於自傷意圖，難認有侵害他人財產之「故意」；但也有法院認為，若自殺者明知行為會導致凶宅影響價值，卻仍採「無妨」或「不在意」態度，即可認定為間接故意，應負侵權責任。

侵權行為人死亡後，責任會轉由繼承人負擔，惟並非所有家屬都是當然繼承人，須依民法順位，從配偶、子女、父母至兄弟姊妹依序承繼。

針對精神疾病是否可免責，黃信樺說，若能證明死者於自殺當下因嚴重精神疾病而喪失辨識能力，即可排除「故意」，不構成侵權；惟是否具備此一狀態，須提出醫療紀錄或精神鑑定作為佐證，法院才能採信。

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