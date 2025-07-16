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    花蓮壽豐鐵皮屋凌晨惡火4罹難 肇因待查

    花蓮縣壽豐鄉一間鐵皮屋今天凌晨發生火警，火勢猛烈。（民眾提供）

    花蓮縣壽豐鄉一間鐵皮屋今天凌晨發生火警，火勢猛烈。（民眾提供）

    2025/07/16 08:41

    首次上稿 07:51
    更新時間 08:41

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉共和村一間鐵皮屋今天凌晨0點多發生火警，當消防單位趕抵時現場已經全面燃燒，火勢很大很猛，有人受困，火勢經過半小時被控制，消防人員在清理火場時發現四名罹難者，詳細的起火原因還在調查中。

    初步了解，這間鐵皮屋，一共有六人居住，四名罹難者陳屍位置，一樓的大門前後有兩位罹難者，在一樓通往二樓加蓋屋的樓梯附近發現一位，另外在大門旁還有一間小屋子內也發現一具罹難者遺體，據逃出的蘇女說，四名罹難者分別是她的爸爸、媽媽、阿姨及妹妹。分別為74歲郭姓男子、68歲蘇姓女子、67歲楊姓女子、38歲郭姓女子。

    消防局指出，報案時間是12點30分，抵達時間是12點48分，剛開始的位置為平和，消防隊12點29分獲報的地址為平和村四區，第一時間抵達的時候發現沒有火煙，懷疑是報案地址有問題，跟報案人確認後，加上現場看空中火煙，發現火災地點是共和村，距離報案地點約五百公尺外，在台11丙線豐坪路三段對面，靠近月眉大橋那一邊，消防車在當地人引導下立即趕過去，抵達時間為0點48分。

    花蓮縣壽豐鄉一間鐵皮屋今天凌晨發生火警，火勢猛烈。（民眾提供）

    花蓮縣壽豐鄉一間鐵皮屋今天凌晨發生火警，火勢猛烈。（民眾提供）

    花蓮縣壽豐鄉一間鐵皮屋今天凌晨發生火警，火勢猛烈。（民眾提供）

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