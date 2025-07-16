涉勾結張綱維向銀行詐貸 禾豐泰負責人1千萬元交保

禾豐泰負責人周國光訊後1千萬元交保。（記者王定傳攝）

2025/07/16 07:31

〔記者王定傳／台北報導〕遠東航空董事長張綱維因涉掏空遠航資產36億元一審被重判，檢調又發現，2013年間，張涉利用他所實質控制的樺福集團，以假交易方式把新北市淡水區小坪頂土地，賣給同集團禾豐泰公司（後改名遠向建設），以建案「台北君天下」向台企銀詐35億元，台北地檢署昨指揮調查局北機站發動搜索，今晨訊後依違反銀行法，諭令時任禾豐泰負責人周國光1千萬元交保。

檢方昨並提訊張綱維，預計訊後還押監所；同案被告部分，禾群營造負責人范佐志訊後10萬元交保，樺福總經理林義隆、財務主管許翠娥、負責樺福財務調度的前遠航副董事長鄭晴3人請回。檢方並以證人身分約談張的空姐女友范璧如，訊後也請回。

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檢調調查，2013年間，張綱維涉以「左手賣右手」手法，把樺福集團持有的小坪頂數千坪土地，以假交易方式賣給禾豐泰公司，禾豐泰公司再以土地及建案，陸續向台企銀申貸35億餘元，其中，建案貸款部分有一定的動撥條件，不排除過程中有人出具不實資料欺騙銀行等情形。

據查，在這起交易後，張當時的空姐女友范璧如、時任遠航營運長曾金池，均列名禾豐泰公司持股董事，2016年禾豐泰更變更負責人為曾金池，2017年更名為遠向建設，鄭晴列為董事，張綱維也在2019年掛名董事長。

檢調為了釐清其中錯綜複雜的關係，昨啟動搜索，約談周國光、林義隆等人，並提訊張綱維，全案朝違反銀行法等罪嫌偵辦。

位於新北市淡水區的小坪頂，擁淡水河、觀音山絕佳景觀，吸引不少建商進駐，卻有8家公司陸續發生財務危機，建築業界因此便戲稱小坪頂為「八掛山」。

至於原名「台北君天下」的建案，後來改名為「故宮樺福皇苑、山川匯」等，為地下5層、地上28層共291戶的2棟鋼骨造大樓，當時總銷預估1百億元，每坪約80萬元，怎料卻蓋到一半就停擺，成為最大爛尾樓。

禾豐泰董事之一，張綱維的均名就列入空姐女友范璧如，被以證人身分約談，訊後請回。（記者王定傳攝）

遠航董事長張綱維。（資料照）

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