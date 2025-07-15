邊看筆電邊回答 京華城案證人胡方瓊卻翻供...檢曝原因

台北地方法院繼續開庭審理京華城案，傳喚時任台北市都委會技正胡方瓊作證，提訊在押前台北市長柯文哲（左）、國民黨台北市議員應曉薇（右）到庭。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/07/15 23:29

〔記者王定傳／台北報導〕台北地院審理京華城案，上週傳喚都委會前技正胡方瓊作證，她卻說筆錄與她想表達的不同，因遭催促才趕快在筆錄上簽名，形同翻供；但廉政署檢視錄影，胡方瓊當時打開自己的筆電，邊看螢幕邊回答，檢察官今也當庭提及此事，認為審理時證詞改變，正是先前發生其他證人被批評、攻擊而面臨的壓力有關。

據了解，胡方瓊去年7月接受廉政署約談時表示，「就京華城公司之說明，我們覺得都是很不合理的，完全無法說服我們幕僚這些人，沒想到最後卻說服了委員」，「彭振聲（前台北市副市長）都沒有參採都委會的意見，都採納都發局總工程司邵琇珮的說法」等。

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但她上週出庭時卻認為，都委會從受理京華城申請到做成決議的程序合法，並為邵琇珮叫屈，認為邵不會做違法的事，還說自己訊問時的用字不精準，應更謹慎；她還指，廉政署的訊問從上午9點問到下午4點，再由檢察官訊問到晚上8點，訊畢檢查筆錄時已無體力，看得很慢，廉政官還對她說「大姐，筆錄不是公文，不是給妳一字字檢查的，檢察官已經在外面等了」等，讓她「心生恐懼」。

廉政署為此檢視訊問過程，發現胡方瓊曾拿出自己筆電回答廉政官的問題，且當天上午詢問從9時11分到中午12時25分，廉政署依胡方瓊需求提供午餐與飲水，下午1時30分恢復詢問，下午3時38分開始檢視確認筆錄時，依胡方瓊要求多次修正、重新列印。

檢察官今也指，廉政官當時態度客氣，並沒有說這些話，胡方瓊在廉政署作證時，完全是依自己的自由意識陳述，且在錄影時間10時25分時，胡還拿出筆電查找資料，並以電腦內的檔案與廉政官核對資料正確性。

檢察官指出，在作證完畢後，胡方瓊自15時38分起開始閱覽筆錄，到16時16分於筆錄上簽名，時間總計約38分鐘，閱覽過程中，廉政官還讓胡方瓊在筆錄註記其認為需要刪改之處，廉政官再一一與胡女核對，並依她的意思修正筆錄文字，再重新列印筆錄給她確認無誤後簽名。

檢方認為胡方瓊於偵查時知無不言、言無不盡，應屬有效的重要證詞，研判她在審理時證詞會如此轉變，應與先前發生其他證人被批評、攻擊而面臨的壓力有關。

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