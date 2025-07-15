中山高新竹段連環車禍，國光客運司機一度受困。（消防局提供）

2025/07/15 22:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中山高北上新竹路段晚間8點多發生4車追撞連環車禍，國光客運司機一度受困，所幸救出後無生命危險，另與1名車上輕傷女乘客都送醫診治，肇事原因正由國道警方調查當中。

新竹市消防局晚間8點多接獲報案，國道一號北上92.2公里有車禍，有人員受困，消防人員趕抵現場，發現為1輛國光客運與2輛台大貨車、1輛小客車共4車連環車禍，國光客運司機受困駕駛座，車上6名乘客1人輕傷。

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消防局出動5車12人趕往搶救，晚間8點43分國光司機已脫困，由消防人員創傷處置，1名輕傷乘客送醫。2人均送往竹北東元醫院。

8點56分國光客運由拖吊車拖離，遊覽車5名未受傷乘客等候國光客運接駁，警方於現場車組警戒。

9點15分遊覽車1名未受傷乘客由消防車載下竹北交流道，表示不願再搭國光客運，另外4名乘客由下一班開往台北的國光客運接駁上車，狀況解除，人車返隊。

國光客運司機男性年約60歲，傷勢為腹部疼痛，意識清楚生命徵象穩定。車上輕傷乘客則為女性年約50歲，下巴2公分外傷，同樣意識清楚生命徵象穩定。全案肇事原因正由警方調查當中。

中山高新竹段連環車禍，國光客運司機一度受困駕駛座。（消防局提供）

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