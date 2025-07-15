為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中山高新竹段連環車禍 國光客運司機一度受困

    中山高新竹段連環車禍，國光客運司機一度受困。（消防局提供）

    中山高新竹段連環車禍，國光客運司機一度受困。（消防局提供）

    2025/07/15 22:32

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中山高北上新竹路段晚間8點多發生4車追撞連環車禍，國光客運司機一度受困，所幸救出後無生命危險，另與1名車上輕傷女乘客都送醫診治，肇事原因正由國道警方調查當中。

    新竹市消防局晚間8點多接獲報案，國道一號北上92.2公里有車禍，有人員受困，消防人員趕抵現場，發現為1輛國光客運與2輛台大貨車、1輛小客車共4車連環車禍，國光客運司機受困駕駛座，車上6名乘客1人輕傷。

    消防局出動5車12人趕往搶救，晚間8點43分國光司機已脫困，由消防人員創傷處置，1名輕傷乘客送醫。2人均送往竹北東元醫院。

    8點56分國光客運由拖吊車拖離，遊覽車5名未受傷乘客等候國光客運接駁，警方於現場車組警戒。

    9點15分遊覽車1名未受傷乘客由消防車載下竹北交流道，表示不願再搭國光客運，另外4名乘客由下一班開往台北的國光客運接駁上車，狀況解除，人車返隊。

    國光客運司機男性年約60歲，傷勢為腹部疼痛，意識清楚生命徵象穩定。車上輕傷乘客則為女性年約50歲，下巴2公分外傷，同樣意識清楚生命徵象穩定。全案肇事原因正由警方調查當中。

    中山高新竹段連環車禍，國光客運司機一度受困駕駛座。（消防局提供）

    中山高新竹段連環車禍，國光客運司機一度受困駕駛座。（消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播