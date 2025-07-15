獨家》麥當勞爆炸案33年後退休 葛永興憶殉職同袍：心中始終留空位給他

1992年麥當勞爆炸案，楊季章拆彈殉職，同袍葛永興（左）四處賣餐券湊10萬送別。33年後他退休，說自己終於老了，但楊季章，永遠停在24歲。（記者王捷攝）

2025/07/15 22:57

〔記者王捷／台南報導〕1992年台北市松山區麥當勞民生店遭安置水銀炸彈，「特一隊」拆彈人員楊季章殉職，與他同隊的隊員葛永興，至今仍難以平復，也因此離開刑事局，回台南重新開始，如今他在這個月退休，心裡五味雜陳。

葛永興說，還記得當時麥當勞送了很多禮券給小隊，他四處向朋友賣禮券，湊了10萬元給楊季章，跟著同事向警專請願，設立「楊季章獎學金」紀念他，從警38年，這些事情彷彿像是幾年前才發生，而楊季章永遠是24歲，對於退休計畫，他預計回老家種水果，日子能越平淡越好。

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葛永興是外省二代，軍人退伍的父親希望他去當警察，不過葛永興一心想當船員，結果父親因此三天不跟他說話，最後他才去報考警員班，沒想到一路做到小隊長退休。

1987年畢業後，他被選入保一總隊派駐刑事局的特殊事件處理隊，也就是外界熟知的「特一隊」。1992年4月28日，警方獲報麥當勞男廁天花板被放了一枚炸彈，葛永興與隊員劉應中用X光掃描，顯影後發現是水銀炸彈，這時楊季章已換上防爆服的褲子。

葛永興說，當天他是值勤人員，他問楊季章要不要換手，但組長指示由楊季章處理。不久男廁爆炸，楊季章氣胸殉職、露出防爆服的雙手，自手腕整齊斷裂。

爆炸產生的真空氣壓，讓外面待命的葛永興差點被吸進廁所，男廁所有小便斗破裂，隔壁的女廁蹲式馬桶也被震碎。當時他才畢業4年，與楊季章年紀相仿，看到好友殉職，內心震撼難以形容。

事件發生後，葛永興申請調職。1997年他到南警五分局警備隊、公園派出所當警員，到了2010年，他已經44歲了，才去考偵查佐。2023年，他從警四分局升任至二分局擔任小隊長，這個月葛永興屆齡退休。他說，無論破了多少案，心中始終有個空位，留給那位沒能一起退休的同袍。

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