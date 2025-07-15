7/15 今彩539頭獎開2注！ 800萬獎落雙北

7月15日開獎今彩539頭獎開出2注，大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/07/15 22:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月15日開獎的第114000171期今彩539頭獎開出2注，由新北市新店區中正路84號（1樓）「金鼎鑫商行」、台北市松山區八德路4段638號「長瀛彩券商店」開出；第114000070期大樂透頭獎則摃龜。

第114000070期大樂透中獎號碼「32、33、41、45、46、49，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得857萬6215元；參獎共46注中獎，每注可得8萬1146元；肆獎共120注中獎，每注可得1萬9996元；伍獎共2738注中獎，每注可得2000元；陸獎共3543注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬8571注中獎，每注可得400元；普獎共4萬9847注中獎，每注可得400元。

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第114000070期49樂合彩中獎號碼為「32、33、41、45、46、49」。四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共164注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3802注中獎，每注可得1250元。

第114000171期今彩539中獎號碼為「09、16、21、22、38」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共210注中獎，每注可得2萬元；參獎共6502注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9353注中獎，每注可得50元。

第114000171期39樂合彩中獎號碼為「09、16、21、22、38」。四合開出1注，可得21萬2500元；三合共264注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1214注中獎，每注可得1125元。

第114000171期3星彩中獎號碼為「991」。壹獎共169注中獎，每注可得5000元。

第114000171期4星彩中獎號碼為「7567」。壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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