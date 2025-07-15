高捷警隊首任小編榮退 「炳哥」吳宜炳改當廟公

高雄捷警隊第一代小編吳宜炳（左三）退休，高捷團隊感謝他為高捷付出17年，右四為高捷董事長楊岳崑。（翻攝臉書）

2025/07/15 21:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運警察隊成立17年來，一路參與其中並擔任小編的資深員警「炳哥」吳宜炳今退休，將轉任宮廟廟公服務王爺；他感慨時間過得很快，笑說終於可退群，但一日捷警、終生捷警。

高雄捷運警察隊成立於2008年1月31日，負責高雄捷運站體與列車秩序維護，最初員額32人，隨著橘線通車、輕軌成圓，陸續擴編到68人。

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吳宜炳從警37年，後半段17年都在捷警隊，除捷警既定任務、還肩負小編（資訊）與聯絡人等工作，他從捷警隊成立後一直任職到退休，堪稱最老小編，也因工作關係，對高捷、輕軌有著濃厚感情；退休前夕、高雄捷運董事長楊岳崑與團隊特地邀他餐敘，感謝炳哥十多年來為高捷的付出。

吳宜炳表示，時間過得很快，從37年前小鮮肉到如今的老賊，今日起正式卸甲歸田，將全心為老大總巡王池府千歲服務，友人好奇問退休原因？答案是該還債了！

他提到在捷警隊待了17年，是警職生涯中待最久的單位，從成軍到茁壯，一路上跌跌撞撞，感謝捷警先進前輩們的付出，才有如今的高捷警察，雖然退休，但「一日捷警、終生捷警」。

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