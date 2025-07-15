京華城案進入辯論程序！ 北院宣布12/4起 進行12天馬拉松開庭

京華城弊案前台北市長柯文哲步出囚車出庭。（記者田裕華攝）

2025/07/15 21:38

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今天進行前台北市長柯文哲等人的延押訊問。合議庭庭末宣布，12月4日至19日將密集進行為期12個工作日的提示證據與辯論程序；審判長表示，辯論期間若被告仍在押，將由看守所提訊到庭，至於已交保的被告，則須自行到庭應訊，否則法院將依法拘提。

台北地方法院今提訊前台北市長柯文哲、國民黨議員應曉薇與前市府主任李文宗，及威京集團沈慶京4名在押被告，進行延押訊問。

請繼續往下閱讀...

受命法官許芳瑜提醒，請各方辯護人確認是否有「衝庭」情況，要求預留庭期。應曉薇委任律師回應，12月17日下午另有開庭，柯文哲律師蕭奕弘則指，他於12月5日、12日，分別因學校兼課無法到庭。

審判長江俊彥說明，12月4日至5日將先行進行提示證據程序，8日起進入檢方論告與被告答辯程序。由於目前尚未確定各方答辯時間，考量柯文哲與3名辯護律師可能需要3天時間，檢方論告也估計需時3日，法院先行預排每日9時30分開庭，後續再視律師實際需求進行調整。

沈慶京因腎臟感染黴菌，目前於台大醫院戒護治療，今並未出庭應訊。法院裁定，待7月17日完成東森集團總裁王令麟的交互詰問後，將依刑事遠距訊問擴大規定，安排住院中的沈進行遠距訊問。屆時，法警將攜帶具備遠距設備的手機到院執行訊問，並通知沈慶京的律師到場陪同；另一名律師亦可於法庭內同步參與。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法