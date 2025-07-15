從推銷齒模到預防犯罪 「小刑警」讓百萬網紅自願入鏡

警二分局請到「築夢者」團隊的街舞老師國銓（後方戴帽者）替警方拍攝宣導影片。（警方提供）

2025/07/15 22:14

〔記者王捷／台南報導〕有錢就沒問題，但問題是沒錢，這是警方在推動犯罪預防時常見的窘境。不過台南市警察局第二分局卻讓百萬網紅無償代言，幕後推手是偵查佐廖偉廷。他在當警察前曾是推銷齒模的業務，成功秘訣就是硬著頭皮、厚著臉皮親自拜訪對方，即使被潑了不少冷水也不放棄。

警二分局曾邀請「雪乳戰神」郭鬼鬼、「女帝」奎丁（Zamy）、「最辣日文老師」長瀨昆妮等人，他們都自願入鏡，甚至有網紅期待能收到二分局的邀請，因為警方只挑選追蹤數超過10萬的人選。這個月，警二分局找來剛登上羅馬尼亞《達人秀》舞台的街舞團體「築夢者」，拍攝犯罪預防宣導影片。

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能成功邀請網紅代言，廖偉廷是關鍵人物，他原是齒模、假牙業務，因從小的夢想是當警察，加上孩子出生後想找份穩定的工作才轉行，擔任偵查佐後，他負責犯罪預防宣導，廖偉廷投入大量時間研究潮流趨勢，也曾多次碰壁、被拒絕。

「築夢者」成員羅國銓是台灣街舞界首位登上《Romania's Got Talent》並獲得金色按鈕肯定的舞者，人氣正旺，廖偉廷趁他在百貨公司參加活動時，鑽進人群自我介紹，前後花了一個多月、數次碰面才說服對方合作。

國銓不僅無償出鏡、設計舞段與劇情節奏，為節省拍攝經費，廖偉廷找來自己的同事、兒子與同學擔任臨時演員，靠著國銓的網路影響力推動犯罪預防教育。同時也推出互動抽獎活動，只要完成指定條件，就有機會獲得羅國銓親筆簽名的「刑事小熊」限量公仔。

警二分局刑警廖偉廷。（警方提供）

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