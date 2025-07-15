涉貪案開庭 鄭文燦辯500萬元是「被丟包」絕非合意收賄

前桃園市長鄭文燦（前）與律師團律師抵達桃園地院開庭。（記者余瑞仁攝）

2025/07/15 21:16

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」旁9.12公頃農地自辦市地重劃案，被桃園地檢署依貪汙罪嫌起訴、求刑12年；桃園地方法院今（15）日下午進行第7次準備程序庭，當庭勘驗2017年3月31日桃園市政府與營建署會議、同年5月9日桃市府與美光公司等業者會議錄音檔。鄭文燦表示，經勘驗足證建議將此方案列為國家重大建設計畫的是內政部營建署，500萬元是「被丟包」，絕非合意收賄，辯護律師錢建榮直指這是入人於罪；蒞庭公訴的主任檢察官呂象吾反嗆，拿錢辦事就是犯罪。

桃園地院開庭勘驗2017年3月31日桃園市政府與營建署會議、同年5月9日桃市府與美光公司等業者會議的錄音檔。桃市府與營建署會議中，共同主持會議營建署署長許文龍提及，將爭取報行政院將工五包含9.12公頃、另外的50公頃農地，還有公園六用地等變更核定為國家重大建設計畫；與美光會議中，發現美光因經營團隊換血，傾向不擴大園區，鄭文燦在會議中表達訝異，指與自己收到的資訊不符，為了美光已花費不少時間，美光方面強調因為經營團隊更換而改變態度，對於是否擴廠，會再討論。

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鄭文燦律師團表示，勘驗可明確釐清，報請國家重大建設計畫，為時任營建署署長許文龍於這次會議第一次提出的建議，因此案為內政部的計畫，鄭文燦基於尊重營建署的行政指導，才請桃園市政府同仁規劃提報國家重大建設，根本不是起訴書所指早在2016年12月廖俊松等人即積極向鄭文燦陳情請託，由桃園市府函報行政院爭取為「國家重大建設」，起訴書顯然是刻意倒置時序；另，報請國家重大建設計畫的法律效果，根本沒有起訴書所稱透過爭取「國家重大建設」，得以解套9.12公頃需土地所有權人百分百同意始得辦自辦市地重劃的法令要件，由此可清楚顯示，鄭文燦與廖姓父子完全沒有對價關係之合意。

律師團並說，勘驗2017年5月9日會議錄音更可發現，依鄭文燦的完整發言，公六用地是否變更，端看美光公司是否有急迫需求，然而，即使沒有美光公司之需求，因華亞科技園區有100多家廠商仍有擴廠用地需求，因此工五擴大案仍要繼續推動，對比起訴書所稱「以美光公司設廠為由，據以為國家重大建設計畫之理由，已非常薄弱」，完全是檢察官的片面臆測與解讀。

主任檢察官呂象吾表示，檢方對鄭文燦起訴的是不違背職務收賄罪，因9.12公頃農地若要市地重劃，需百分之百取得所有權人同意，廖因為無法達成，尋求鄭文燦協助，並交付500萬元給鄭文燦，這即使是沒有社會經驗的人，也不會不知道其用意，收賄500萬元後辦事，就構成犯罪。

鄭文燦委任律師錢建榮質疑，從歷次會議足證鄭文燦是親力親為、勤政愛民的政務官，一個直轄市市長怎麼會為了500萬元就親身主持每次會議，檢方稱鄭文燦「收錢辦事」，到底辦了什麼事？質疑檢方勘驗會議後仍曲解提出重大建設者，這不是入人於罪、什麼才是入人於罪。

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