辜仲諒涉背信聲請變更個案手機報到地點 高院裁准改為目前居住地

中信金前副董事長辜仲諒涉背信罪被判刑，須於戶籍地以個案手機拍照回傳以監控其行蹤，辜向高等法院聲請改為目前居住地獲准。（記者楊國文攝）

2025/07/15 20:50

〔記者楊國文／台北報導〕中信金控前副董事長、棒協理事長辜仲諒涉嫌背信被台北地院判7年8月徒刑、限制住居等處分，要隨身攜帶手機，每日定時拍照上傳科技監控中心報到，已上訴；辜仲諒日前以戶籍地進行水電裝璜，故申請變更為居住地為拍照地點，高等法院認為有理由，裁定准予自7月20日至明年1月12日止，將個案手機報到地點改為北市中山北路7段的居住地，至於辜因本月17日起參加高爾夫、少棒等活動，擬聲請變更個案手機報到地點，則遭駁回。

高院日前臨時召開訊問庭，傳訊辜仲諒出庭，訊問他聲請變更個案手機報到地點等事宜。

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辜和律師指出，法院規定辜於每天上午7至11點在戶籍地北市中山北路6段使用手機拍照回傳科控中心，但因為該房屋進行水電整修，無法居住，而他實際上在居住地北市中山北路7段的住處已住長達10年，擬聲請改為現在的居住地拍照回傳。

另外，辜於本月9日、10日進行家族旅遊，17至19日要到高雄參加高爾夫球活動，及7月24和25日在台南參加世界杯U12少棒比賽，有必要聲請變更個案手機報到地點。

高院法官訊問，相關活動是否都是私人活動，有何非去不可的理由？辜表示，高爾夫球活動已舉辦多年，這次是以個人名義參賽，且很早就報名，U12棒球活動是因為他是棒協理事長，前往參加晚宴、開幕。

高檢署認為，辜仲諒公司活動頻繁，並欲參加少棒活動，建議高院考慮有無佩戴電子腳環的必要。

法官認為，辜仲諒說的都是私人活動，佩戴電子腳環監控其行蹤最方便，也不影響外觀。

對此，辜仲諒立即答稱「若必須佩戴電子腳環才能參加相關活動，那我就不參加了，因為活動有太多外賓，帶著電子腳環不方便」。辜的律師葉建廷建議，可以增加保證金的方式，由於相關活動都在台灣境內，並無疑慮。

高等法院認為，依據辜仲諒提出戶籍地的水電公司的工程估價單、里長出具的證明書單，可以證明該戶籍地正進行水電工程裝修，因此裁准將個案手機拍照回傳的報到地點，變更至居住地北市中山北路7段的住處。

另外，辜仲諒提及欲舉辦家族旅遊、參與高爾夫球賽及少棒賽等活動，高院認為，依據辜提出的行程表、訂房文件等資料，可見多為辜的私人活動，若與公共賽事有關者，亦未說明必須親自出席的必要性，並非變更報到地點的正當理由，與個案手機報到，並無妨礙之處，而予駁回。

辜仲諒被控與時任中信銀資深副總經理張明田等人，涉嫌以「低價高買」手法，購買澄清湖大樓，使中信銀承受1億元價差損失，台北地院今年5月依違反銀行法背信罪，判辜7年8月，張明田8年。全案上訴高等法院審理中。

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