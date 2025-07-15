為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    偷「泡泡瑪特」失風撞傷業者 男判刑2年10月

    陳姓男子行竊逾萬元「泡泡瑪特」公仔，由友人駕車接應卻失手，竟駕車撞傷夾娃娃機店林姓業者，嘉義地院審結，依準強盜罪判處陳男2年10月有期徒刑，（記者王善嬿攝）

    陳姓男子行竊逾萬元「泡泡瑪特」公仔，由友人駕車接應卻失手，竟駕車撞傷夾娃娃機店林姓業者，嘉義地院審結，依準強盜罪判處陳男2年10月有期徒刑，（記者王善嬿攝）

    2025/07/15 20:59

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕29歲陳姓男子為行竊嘉義市一間夾娃娃機店市值逾萬元「泡泡瑪特」公仔，去年7月，由友人駕車接應行竊，被林姓業者發現、在車前阻擋，陳男駕車往前撞傷林男，陳男與友人2人，被嘉義地檢署依準強盜罪嫌起訴，嘉義地方法院審結，依準強盜罪判處陳男2年10月有期徒刑，另犯竊盜罪判處拘役30日，可易科罰金，公仔沒收，全案可上訴。

    檢警調查，陳男去年7月間，先到嘉義市軍輝橋往嘉義縣中埔方向堤旁，竊取一部轎車以及2面車牌，再駕駛失竊轎車，載一名陳姓友人到夾娃娃機店，伺機行竊要先夾取物品才能兌換的「泡泡瑪特」公仔，該公仔為與當代藝術家蓋瑞．貝斯曼聯名款，市值逾萬元。

    檢警調查，陳男得手公仔後，由陳姓友人開車接應欲逃脫，被娃娃機店林姓業者發現、到車前阻擋，陳男換位子到駕駛座，往前加速開車逃離，林男見持掃把敲打駕駛座車窗、開車門無效，往車側閃避，仍被車子左前方後照鏡撞到，腹部挫傷。

    法官審酌，陳男與友人自白與事實相符，所竊物品價值非重、施以強暴結果沒有相當嚴重，陳男與友人都有施用毒品、洗錢等前科等，認陳男犯竊盜罪判處拘役30日可易科罰金，犯準強盜罪判刑2年10月；陳男的陳姓友人犯竊盜罪判處拘役50日，可易科罰金。竊得的公仔由陳男獨得，宣告沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播