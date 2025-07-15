代理教師性侵、猥褻5學童 嘉義地院判刑9年

嘉義地院一審判決謝男應執行有期徒刑9年。（記者王善嬿攝）

2025/07/15 19:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕曾任國小代理教師的29歲謝姓男子，涉嫌自2020年10月至2023年4月，利用學生參加校外活動、住宿外地旅館機會，向國小學生伸狼爪性侵，被害至少5人，嘉義地方法院審結，認定謝男犯對未滿14歲男子為性交罪、猥褻罪，一審判決應執行9年有期徒刑，全案可上訴。

判決指出，謝男2019年8月至2022年7月，在嘉義縣某國小擔任代理教師，而他離職後，仍會參加學校舉辦活動。他利用學生參加校外活動在外住宿機會，分別對學生口交、猥褻，足跡遍布台南、雲林、台中、台北、苗栗等地旅館。

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判決指出，謝男起初否認性侵男學生，後來部分坦承、大部分否認，直到法院審理，還沒有與被害人進行交互詰問前，才坦認全部犯行。

判決認為，謝男身為被害學生國小老師，為人師表，不僅未教導正確觀念，未盡訓練、監督、照護責任，反而在未受任何刺激情況下，因己身性慾，無視學生年幼，人格、性自主權發展未成熟，竟為滿足個人性慾而犯案，未考慮被害人日後可能出現更多外顯偏差反應，為社會道德、法理所不容，應嚴予非難，且見被害人不敢聲張，竟反覆為之。

判決指出，謝男提出的賠償金額，被害學生及家長無法接受，至今未能進行調解；審酌其大學畢業、碩士肄業，自教職離職後，打零工維生，同時做3份工作，希望存錢賠償受害學生等情形，依對未滿14歲男子為性交罪共20罪，判刑4年至5年6月刑度；對未滿14歲男子為猥褻罪1罪，處有期徒刑1年。應執行有期徒刑9年。

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