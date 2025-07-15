為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    代理教師性侵、猥褻5學童 嘉義地院判刑9年

    嘉義地院一審判決謝男應執行有期徒刑9年。（記者王善嬿攝）

    嘉義地院一審判決謝男應執行有期徒刑9年。（記者王善嬿攝）

    2025/07/15 19:58

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕曾任國小代理教師的29歲謝姓男子，涉嫌自2020年10月至2023年4月，利用學生參加校外活動、住宿外地旅館機會，向國小學生伸狼爪性侵，被害至少5人，嘉義地方法院審結，認定謝男犯對未滿14歲男子為性交罪、猥褻罪，一審判決應執行9年有期徒刑，全案可上訴。

    判決指出，謝男2019年8月至2022年7月，在嘉義縣某國小擔任代理教師，而他離職後，仍會參加學校舉辦活動。他利用學生參加校外活動在外住宿機會，分別對學生口交、猥褻，足跡遍布台南、雲林、台中、台北、苗栗等地旅館。

    判決指出，謝男起初否認性侵男學生，後來部分坦承、大部分否認，直到法院審理，還沒有與被害人進行交互詰問前，才坦認全部犯行。

    判決認為，謝男身為被害學生國小老師，為人師表，不僅未教導正確觀念，未盡訓練、監督、照護責任，反而在未受任何刺激情況下，因己身性慾，無視學生年幼，人格、性自主權發展未成熟，竟為滿足個人性慾而犯案，未考慮被害人日後可能出現更多外顯偏差反應，為社會道德、法理所不容，應嚴予非難，且見被害人不敢聲張，竟反覆為之。

    判決指出，謝男提出的賠償金額，被害學生及家長無法接受，至今未能進行調解；審酌其大學畢業、碩士肄業，自教職離職後，打零工維生，同時做3份工作，希望存錢賠償受害學生等情形，依對未滿14歲男子為性交罪共20罪，判刑4年至5年6月刑度；對未滿14歲男子為猥褻罪1罪，處有期徒刑1年。應執行有期徒刑9年。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播