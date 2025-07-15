掛罷免傅崐萁看板遭警查個資 花蓮縣警局認了、要求不得再詢問

玉里圓環旁的透天厝牆面掛罷免傅崐萁看板已兩三個月，卻被警方通知到警局留個資，造成屋主恐慌。（民眾提供）

2025/07/15 18:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里圓環旁一戶透天民宅掛有罷免傅崐萁廣告看板，屋主昨卻收到警方通知需前往警局說明，屋主很緊張打電話請里長陪他去警局，還被要求留下姓名電話，懷疑縣府又再查水表？對此花蓮縣警察局今午回應，要求各分局清查廣告看板、旗幟地點，是依循歷次選舉作法調查，目的是加強巡邏防止破壞，已經重新通報並要求清查工作不得詢問個資。

花蓮縣警局表示，有要求各分局針對轄內罷免、反罷免旗幟、布條（幕）設置、懸掛數量與地點進行清查，是循歷次選舉作法，以利縝密規劃勤務加強巡邏，防止破壞，惟並未要求須提供姓名、聯絡電話。

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縣警局澄清，玉里分局同仁在執行任務時，為利後續狀況聯絡，請求設置布幕之屋主至派出所，惟此項作業造成民眾困擾、誤解，縣警局已要求確實檢討改進，並重新通報執行本清查工作不得再詢問、記錄懸掛或設置民眾的任何個資。

花縣民進黨議員張美慧接到支持者投訴，他在自家外牆懸掛罷免傅崐萁看板，卻被玉里警方叫去詢問，還要留下姓名、電話，屋主很緊張，擔心地問「為什麼會這樣」！她也想問縣府「這是在查水表嗎」？

張美慧說，警方說明是要統計全縣懸掛的罷免看板數，但警察單位本來就有調查權，不能自己去造冊列清單嗎？為何要把民眾叫去問、還要留個資，難道不會造成民眾恐慌？何況全花蓮縣都要統計，過去從沒有這樣過，質疑「作法相當爭議」！那如果是掛在空地上的呢，是不是也要去查誰租的？是徐榛蔚或是傅崐萁下令的嗎？花蓮人活在恐懼氛圍中已經夠久了，可以了嗎！

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