涉台鹽綠能弊案收押8月多 陳啓昱求交保

台鹽公司前董事長陳啓昱。（民眾提供）

2025/07/15 18:16

〔記者王俊忠／台南報導〕涉及台鹽綠能公司經營舞弊被起訴的台鹽前董事長陳啓昱，目前仍收押在台南看守所，因為其延押期到今年7月26日屆滿。台南地院法官於15日提訊陳，陳啓昱與其律師都希望獲得交保；檢方主張陳仍有收押原因與必要，法官最後諭知會由合議庭做出書面裁定並通知陳。

陳啓昱被控在台鹽董座任內涉圖利土開業者、掏空台鹽，獲得高額分潤，造成台鹽及台鹽綠能損失近4億元，被台南地檢署依違反證券交易法、公司法等起訴並具體求刑12年。陳從去年11月25日晚間被收押禁見，經檢方起訴、法院延押到今年7月26日屆滿。

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15日開庭時，受理法官楊書琴詢問陳對繼續延押與否的意見？陳啓昱表明希望能獲得交保。

陳啓昱委任律師也說，檢方於今年2月起訴陳後，因為卷證很多，律師為閱卷都要排隊等很久，且能與陳討論辯護的時間很少，陳的答辯權難獲得保障、不公平；且陳有攝護腺問題、解尿困難，法官都同意他戒護就醫了，如法官擔心陳逃亡，可給予高額交保金、限制住居與出境甚至是電子腳鐐都可使用，希望能給陳交保，讓陳的辯護權能落實保障。

公訴檢察官則指，陳啓昱在檢方偵查時有坦認犯行；但到法院審理又翻供否認犯罪，且他所犯是7年以上重罪、去年有逃亡事實，陳在外的政商關係很好，有逃亡的實力與動機及串證之虞，仍有收押的原因與必要。

陳的律師再求情說，去年陳未到案被通緝，是因為陳要處理一些事情與債務，後來就主動聯絡律師向南檢報到，不是刻意要逃亡。對於陳涉犯罪問題，檢方應與律師各自提出積極證據來攻防，不能依賴收押手段，應該給陳可以充分閱卷與律師討論辯護方法的公平審判機會。

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