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    涉假交易賣地推建案詐貸35億 檢調搜樺福、遠向提訊張綱維

    遠東航空董事長張綱維因涉掏空遠航，一審重判仍在押中。（資料照）

    遠東航空董事長張綱維因涉掏空遠航，一審重判仍在押中。（資料照）

    2025/07/15 18:05

    〔記者王定傳／台北報導〕遠東航空董事長張綱維被控掏空遠航資產36億元，一審判他15年徒刑，其中1年可易科罰金，現仍上訴審理中；但檢調獲報，張在2013年間涉嫌利用實質控制的樺福集團，以假交易方式把淡水小平頂土地，賣給同樣由他實質控制的遠向公司，推出建案「台北君天下」向銀行詐貸得手35億元，迄今只還5億元，台北地檢署今日指揮調查局北機站兵分4路搜索樺福、遠向等處，約談7人到案，並提訊在押中的張綱維。

    檢調懷疑，張早在2013年間，就涉嫌利用其所實際控制的樺福集團，以虛偽交易方式，把淡水小平頂土地賣給遠向建設公司（原名禾豐泰興業），再以建案向銀行詐貸得手35億餘元。

    檢察官今日指揮北機站，持法院核發的搜索票，樺福及遠向等處，並約談樺福周姓負責人，遠向林姓總經理等5名被告、2名證人共7人到案，查證釐清事實，另提訊張綱維，全案朝違反銀行法詐害銀行等罪嫌偵辦。

    張綱維被控侵占遠航公司款項，藉由貸款案將樺福旗下公司債務移轉給遠航，涉淘空遠航資產36億元，台北地院去年依違反證券交易法等罪判他14年徒刑、另外可易科罰金部份判刑1年，全案上訴審理中。

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