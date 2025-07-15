北警蔡汶融昏迷指數升到4 彰化家扶籲各界集氣

蔡汶融擁有護理師證照，同時又考上警察，曾到醫院當志工。（彰化家扶提供）

2025/07/15 17:42

〔記者湯世名／彰化報導〕台北市警局員警蔡汶融12日出勤途中遭車輛撞飛，頭部受創傷勢嚴重，至今昏迷不醒，不過昏迷指數已由3升到4，這3天是關鍵期，其在彰化縣竹塘老家陷入愁雲慘霧，由於其就讀高中與大專院校時曾接受彰化家扶中心扶助長達10年，家扶今天（15日）公開呼籲大家一起為他加油集氣，希望他趕快甦醒過來。

彰化家扶中心指出，蔡汶融原本就讀高中工科電機班，於2007年就讀國二時父親罹患肺癌病逝，母親獨自扶養3名子女。母親在手工工廠工作，收入微薄，加上患有地中海貧血及糖尿病，需長期服藥控制病情，微薄的薪資要負擔生活及醫藥費，讓蔡汶融深感護理人員的重要，高三時決定報考護理相關科系。

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毅力過人的蔡汶融如願考上護理系，就讀後他以為努力就可以彌補一切，卻忘記每個人都必須選擇適合自己的鞋子，護理之路並非是自己最想要的出路，大四畢業後，已擁有護理專長的他，再度向自己挑戰，選擇往警察之路邁進。蔡汶融曾說，唯有學會給自己灌輸正能量，鼓勵自己堅定信念，出口或許就在下一個轉角，所以他再度挑戰自我，考取警察專科學校，畢業後順利考取警察特考，正式擁有警察資格，他想告訴全世界，沒有做不到的事，只有想不想做。

家扶表示，蔡汶融因為腦壓過高又動了第2次腦部手術，昏迷指數由3升4，這3天是關鍵期，拜託大家一起為彰化家扶自立青年蔡汶融集氣加油，讓他趕快甦醒過來，健康出院。

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