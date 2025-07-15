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    超萌互動！美高中女生這樣問……與台警瞬間拉近距離

    警方介紹巡邏車、警用裝備，還鼓勵用中文提問互動。（圖由警方提供）

    警方介紹巡邏車、警用裝備，還鼓勵用中文提問互動。（圖由警方提供）

    2025/07/15 16:53

    〔記者許國楨／台中報導〕暑假期間台中警察變「外交大使」！美國德州80名雙語高中生來台參加「雙語交流營」，近日在師長陪同下參訪第二分局台中公園派出所，有女學生一見台警便笑問：「你們也喜歡吃甜甜圈嗎？」引發現場大笑，也讓這場交流活動瞬間拉近距離，充滿趣味與驚喜！

    這支由興大附農、霧峰農工及台中女中師生陪同的交流隊伍，其中來自美國德州的高中生，目前正在中興大學學習中文，為深入體驗台灣文化，特別安排至歷史氛圍濃厚的台中公園戶外教學，並參訪公園派出所，展開一場特別的近距離體驗，警方秉持國民外交精神熱情接待介紹巡邏車、警用裝備，還鼓勵用中文提問互動。

    雖然學生中文略顯生澀，仍努力開口交流，讓現場氣氛既輕鬆又溫馨，其中女學生Julia說：「在美國我們幾乎不敢跟警察說話，因為他們看起來比較嚴肅；台灣警察真的很Nice，超Cool！」另還有Sofia的「甜甜圈提問」更讓員警哭笑不得，迅速打破雙方距離，展現台警親民形象。

    除了互動交流，員警們也不忘進行簡單的交通安全宣導，提醒學生在台旅遊時注意安全，活動最後大家在派出所前開心合影，留下難忘回憶。

    第二分局長鍾承志表示，台中公園常吸引外籍旅客，警方平日就提供語言協助、交通指引與失物協尋等服務。此次交流不僅拉近台美民眾距離，也讓世界看見台灣警察的親切與專業，為國民外交再添佳話。

    美國高中生與員警開心合影。（圖由警方提供）

    美國高中生與員警開心合影。（圖由警方提供）

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