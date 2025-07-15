受害不只6童？彰化幼兒園爆不當管教 調查報告與裁罰出爐

彰化縣政府教育處委由專家組調查小組重啟彰化幼兒園疑似虐童事件，經查以不當管教開罰。（記者張聰秋攝）

2025/07/15 16:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一家連鎖準公共化幼兒園去年爆出疑似虐童風波，3名幼童的家長提告主要教保員（簡稱「主教」）妨害性自主、傷害與虐待。縣府教育處重啟調查後報告出爐，查出至少6名學童受害，其中主教2週內涉及153次不當管教、助教5次，依《教保服務人員條例》分別裁罰主教23萬元並吊照3年、園方6萬元，助教因情節較輕未罰。

縣府教育處指出，主教與助教已於今年1月離職，儘管目前確認6人受害，目前已有3名家長提告，調閱監視器畫面後，教育處研判還有其他學童疑似遭到不當對待，將持續釐清對象。

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教育處表示，該案由3名外聘專業委員組調查小組調查，主教不當行為屬情節重大，依教保法第33條第1項規定裁罰23萬元，3年內不得擔任教保職務；園所也因未妥善監督，也依第33條第1項開罰6萬元。

該園自2019年起已因各種不同違規遭裁罰7次，包括今年3月用人不當、去年2月師生比違規等，教育處解釋，依規定同案違規累犯3次將停招，不過目前該園仍可正常招生，縣府會持續稽查監督，相關裁罰紀錄可上「全國教保資訊網」查詢。

針對這次挨罰，園方發布澄清信表示，對主教不當行為深感遺憾，案發後解除其職務，誠懇接受縣府6萬元罰鍰，園方同時強調外界傳聞性侵罰款並非事實。

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被爆出不當管教的彰化市某準公共化幼兒園，主教被罰23萬元，園方監督不周被罰6萬元，去年和今年園方也因不同事件曾挨罰。（圖擷取全國教保資訊網）

被開罰的幼兒園用澄清說明信表明立場，回應傳聞與事件調查。（民眾提供）

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