狠父不耐10月兒哭鬧 竟倒吊、撞頭塞木箱致死被訴

廖姓男子不滿10月大的兒子哭鬧，竟打巴掌、懸空倒吊，還塞入木箱內致死，台中地檢署今依凌虐致死罪起訴。（記者陳建志攝）

2025/07/15 16:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中市廖姓男子與甘姓前妻去年6月離婚後，甘女獨自扶養2個小孩，去年8月相約到東區租屋處幫女兒慶生，當天凌晨廖男和10月大的兒子同睡，因半夜哭鬧，除呼巴掌，還抓住腿部倒吊懸空，甚至抓頭撞地板、牆壁，還將他塞進木箱內罰站，與女兒同睡的甘女直到當天下午才發現兒子在木箱內全身發黑送醫不治，台中地檢署偵結，依凌虐致死罪起訴廖男，移審國民法官審理。

中檢起訴指出，廖男（27歲）與甘女（23歲）是夫妻，去年6月已離婚，去年8月相約到廖男在東區的租屋處幫女兒慶生，同月22日凌晨1點多，2人帶小孩買消夜返家，由甘女帶著女兒到房間睡覺，廖男則陪10月大的兒子在和室房間睡覺。

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沒想到兒子凌晨4點多哭鬧，廖男不顧他頭部尚未發育完成，先是打他巴掌，接著抓住大腿倒吊懸空，還抓頭撞地板或牆壁，並把他塞進木箱罰站後，獨自回房間睡覺。甘女直到當天下午5點多，才發現兒子全身發黑，沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫，不過仍在當晚7點多，因頭部外傷致顱內出血，併有橫紋肌溶解，宣告不治。

廖男被捕後移送台中地檢署偵辦，今天依成年人對未滿7歲兒童凌虐致死罪起訴，全案移審國民法官審理。

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