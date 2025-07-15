宜蘭暖警胡傳明警職最終日臨別感言 人生下半場繼續散播愛的種子

蘇澳警分局澳花派出所「暖心所長」胡傳明（右2）屆齡退休，讓澳花村長輩相當不捨。（記者江志雄攝）

2025/07/15 16:31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局蘇澳分局澳花派出所「暖心所長」胡傳明，今天（15日）是他警職生涯最終日，今晚將返回台東家鄉，退休後要偕同女友攜手做公益，在人生下半場繼續散播愛的種子。

胡傳明警校畢業後分發到蘇澳警分局任職至今，常在弱勢家庭面臨無助時，自掏腰包伸出援手，從警40年捐出1400萬元，花掉大半積蓄，許多慈善團體被他感動，陸續加入資助行列，形成愛的循環，他在南澳鄉澳花派出所當了11年所長，幫過不少貧困原住民家庭，如今將在明天（16日）屆齡退休，讓族人相當不捨。

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本報13日報導胡傳明暖心助人故事，引起熱烈回響，澳花派出所連日來接獲不少加油鼓勵電話，但胡傳明低調以對，今天上午到宜蘭縣警局辦理離職手續，向警局同仁道別，晚間要離開他待了40年的第二故鄉宜蘭，開車返回台東老家，臨別感言「助人豐富了我的生命，讓人生更加精彩」，道出他現在的心境。

胡傳明至今未婚，最近傳出有人要幫他介紹女朋友，胡傳明說，已有交往多年的女友，退休後要偕同女友一起做公益，他目前是社團法人宜蘭縣福氣家族公益協會會員，希望協助福氣家族協會把行善觸角帶到台東。

福氣家族協會執行長黃賜福說，福氣家族已在台東成立據點，歡迎胡傳明加入台東縣的急難救助服務團隊，幫助更多需要幫助的人，讓愛延續。

本報13日報導胡傳明暖心助人故事，引起熱烈回響。（資料照）

胡傳明（右）擔任澳花派出所所長期間，慈善團體被他的善心感動陸續加入資助行列。（圖由胡傳明提供）

胡傳明退休後，盼在人生下半場繼續散播愛的種子。（記者江志雄攝）

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