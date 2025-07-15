廉政署認證違反行政中立？ 竹市府：不實指控

廉政署認證新竹市府違反行政中立？市府指未接獲相關函文，對不實指控保留法律追訴權。（記者洪美秀攝）

2025/07/15 16:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）總部發言人林志潔今天發文稱收到廉政署函覆認證新竹市政府違反行政中立，對此，新竹市府駁斥、並譴責不實指控，市府發佈新聞稿稱，針對有心人士誣指廉政署認證新竹市政府違反行政中立，強調一向恪守行政中立原則，絕不會動用行政資源介入任何政治活動。

市府表示，迄今未接獲廉政署相關指控的函文，市府人員也並未因相關指控而被約談或調查，根據《行政程序法》，在受指控當事人未陳述意見狀況下，應不致做出認定，且廉政署也並非有無違反行政中立的認定機關，有心人士的說法令人費解，也與事實不符，籲有心人士勿藉由政治操作造謠抹黑，刻意誤導混淆視聽。

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市府強調，市府的文宣從未出現反罷免等相關文字、市府活動亦從未宣傳反罷免，故有心人士誣指市府違反行政中立，市府無法接受，針對市府補助民間團體辦理各項活動，皆依法依規辦理，活動現場僅宣傳政策成果與便民服務資訊，其餘相關文宣品並非市府發放，活動來賓邀請與活動紀念品等皆為主辦方決定，此為過往慣例，各黨各派在市府補助民間團體辦理的各項活動，只要經主辦方同意，都可發放包括選舉文宣在內的各種文宣，市府無權也不會干涉。

市府強調，依規恪守行政中立，對不實言論的攻擊與抹黑，動輒以違法來恫嚇公務員與事務官，損傷市府形象，市府也將進行蒐證，並保留法律追訴權。

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