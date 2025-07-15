更生保護會80週年辦國際研討會 鄭銘謙：深化台灣與各國學術合作

法務部長鄭銘謙參加更保80週年研討會。（台灣更生保護會提供）

2025/07/15 15:28

〔記者王定傳／台北報導〕為慶祝台灣更生保護會成立80週年，財團法人台灣更生保護會今明2天舉辦國際學術研討會，邀請日本、美國及國內更生保護與戒癮處遇領域專家學者，探討深化更生制度建構與合作模式等重要議題；法務部長鄭銘謙表示，期盼透過此次交流，深化台灣與各國的學術合作，也藉此激發我國在更生保護、成癮防制政策制度、工作模式與民間參與上的新契機，讓台灣的更生保護與毒品防制工作更加完善、永續發展。

這場研討會在福華國際文教會館卓越堂舉辦，開幕式由行政院政務委員林明昕、鄭銘謙、檢察總長邢泰釗及高檢署檢察長兼任台灣更生保護會董事長張斗輝等人出席。

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林明昕致詞時指出，行政院推動「強化社會安全網計畫」及「新世代反毒策略行動綱領」，建構完善的社會安全網，進而加強治安維護，減少下一代受到毒品的侵害；期盼整合政府與民間資源，協助更生人努力復歸社會，這不只是政府的責任，也需企業與社會的參與，從提早入監個案管理到提供友善就業機會，每一環節都至關重要。

鄭銘謙並表示，這場研討會以「制度、架構與網絡」為主軸，邀請國內外講者深度分享，其中，日本全國更生保護法人聯盟理事長今福章二、法務省保護局課長箕浦聰長期投入保護觀察與更生保護實務工作，美國Stephen C. Hanson高級治療顧問是成癮治療第一線工作者，三位在專業領域上各有獨到經驗，值得台灣借鏡。

張斗輝則表示，更生保護會長期推動租屋補助、就業協助、心理諮商及家庭支持等服務，並強化提早入監介入與密集複數輔導，協助個案在出監前即建立信任關係，實踐更全面的支持模式；這次研討會邀請日本更保領域專家，分享體系架構、服務輸送、防止再犯及公私協力的寶貴經驗。

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