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    台中台74線「阿法」運兵車陷火海濃煙竄天 對向驚：整台燒起來了！

    台74線「阿法」火燒車濃煙沖天。（擷自「爆料公社」）

    台74線「阿法」火燒車濃煙沖天。（擷自「爆料公社」）

    2025/07/15 16:32

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市台74線快速道路今（15）日中午上演驚悚一幕，一輛新車300萬起跳，網稱運兵車的7人座豪華商旅車「Toyota ALPHARD」在行駛途中突冒煙，整輛車隨即陷入火海，濃煙直衝天際，遠在對向車道的駕駛也驚呼連連：「整台燒起來了！」所幸女駕駛及時逃出，仍餘悸猶存。

    起火地點位於台74線東向23.5公里處（往霧峰方向），當時37歲黃姓女子駕駛這輛「阿法」行經此路段，途中突然發現後座下方冒出異常濃煙，驚覺不對勁立刻靠邊停車並報警求助，就在她慌忙逃離車內、撥打電話求援時，車輛已迅速起火燃燒。

    消防局獲報立即派遣3車10人趕赴現場控制火勢，所幸整起事故無人傷亡，但車輛已被烈焰吞噬，只剩焦黑車殼，而起火時現場濃煙直竄數十公尺高，不僅驚動經過車輛，還造成一度交通壅塞，目擊民眾形容：「濃煙像黑龍一樣竄上天，遠遠就看到整台車在燒！」

    經查，起火車輛為油電混合動力，詳細起火原因及財損將由消防局火調科進一步鑑定；警方呼籲，民眾應定期檢查車況，若在行駛途中聞到異味或發現冒煙，務必第一時間安全停車、遠離車輛並報警，以策安全。

    消防人員趕往灌救。（民眾提供）

    消防人員趕往灌救。（民眾提供）

    「阿法」被燒到只剩焦黑車殼。（民眾提供）

    「阿法」被燒到只剩焦黑車殼。（民眾提供）

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