為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中國黑心白牌平板竄改規格販售 台籍老闆半年大賺165萬元

    陳男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    陳男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    2025/07/15 16:26

    〔記者邱俊福／台北報導〕37歲陳姓男子涉嫌以「刷機軟體」將實際低規格標示，灌水竄改成「高效能」規格標示方式，自中國引進記憶體、軟體、中央處理器CPU皆跟標榜規格不相符合的劣質黑心白牌平板電腦，透過蝦皮購物網路賣場以1000元至3000元低價販售，大賺黑心錢；刑事警察局偵九大隊第二隊據報蒐證，本月1日將陳男等2人查緝到案，初步清查，短短半年至少賣出至少582台，不法獲利達165萬元。

    警方調查，陳男跟中國黑心商合作，由中國黑心同夥負責在蝦皮購物賣場行銷，並以每個蝦皮帳號每月6000元代價，租借7個台灣人頭帳號，透過這些帳號搭配廣告文宣主打高效能平板電腦，向國內民眾販售低價的黑心白牌平板電腦，而陳男則負責租用倉庫進行出貨與退貨事宜，不法獲利則陳男分得8成，中國同夥分得2成。

    該集團製作像蘋果iPad的平板外殼，並透過「刷機軟體」將低規格標示修改成高規格標示，吸引消費購買，包括12GB記憶卡改成512GB、128GB記憶卡改成2TB、聯發科4核心CPU改成華為10核心，以及作業系統明明僅是安卓7.0版本卻改成安卓15版本，造成硬體規規格不同下，無法更新與升級。

    陳男到案後，則向警方表達只是想讓大家都有平板電腦，自己也覺得自中國進口的平板怪怪的，所以才賣得比較便宜。

    警方是接獲1名從事通訊行的被害人報案，表達購買的平板電腦記憶體等規格都不相同後，經長期蒐證，先上月25日先查獲提供人頭賣家帳號的李姓男子，本月1日再至桃園市倉庫進行搜索，逮捕陳男，查獲5款黑心平板電腦518台、平板電腦空盒39個等贓證物，訊後依刑法加重詐欺、偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    警方查獲5款黑心平板電腦518台，平板電腦空盒39個等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查獲5款黑心平板電腦518台，平板電腦空盒39個等贓證物。（記者邱俊福攝）

    記憶體與內存不同（顯示規格）。（刑事局提供）

    記憶體與內存不同（顯示規格）。（刑事局提供）

    CPU不同（拆機看實際規格）。（刑事局提供）

    CPU不同（拆機看實際規格）。（刑事局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播