中國黑心白牌平板竄改規格販售 台籍老闆半年大賺165萬元

陳男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/15 16:26

〔記者邱俊福／台北報導〕37歲陳姓男子涉嫌以「刷機軟體」將實際低規格標示，灌水竄改成「高效能」規格標示方式，自中國引進記憶體、軟體、中央處理器CPU皆跟標榜規格不相符合的劣質黑心白牌平板電腦，透過蝦皮購物網路賣場以1000元至3000元低價販售，大賺黑心錢；刑事警察局偵九大隊第二隊據報蒐證，本月1日將陳男等2人查緝到案，初步清查，短短半年至少賣出至少582台，不法獲利達165萬元。

警方調查，陳男跟中國黑心商合作，由中國黑心同夥負責在蝦皮購物賣場行銷，並以每個蝦皮帳號每月6000元代價，租借7個台灣人頭帳號，透過這些帳號搭配廣告文宣主打高效能平板電腦，向國內民眾販售低價的黑心白牌平板電腦，而陳男則負責租用倉庫進行出貨與退貨事宜，不法獲利則陳男分得8成，中國同夥分得2成。

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該集團製作像蘋果iPad的平板外殼，並透過「刷機軟體」將低規格標示修改成高規格標示，吸引消費購買，包括12GB記憶卡改成512GB、128GB記憶卡改成2TB、聯發科4核心CPU改成華為10核心，以及作業系統明明僅是安卓7.0版本卻改成安卓15版本，造成硬體規規格不同下，無法更新與升級。

陳男到案後，則向警方表達只是想讓大家都有平板電腦，自己也覺得自中國進口的平板怪怪的，所以才賣得比較便宜。

警方是接獲1名從事通訊行的被害人報案，表達購買的平板電腦記憶體等規格都不相同後，經長期蒐證，先上月25日先查獲提供人頭賣家帳號的李姓男子，本月1日再至桃園市倉庫進行搜索，逮捕陳男，查獲5款黑心平板電腦518台、平板電腦空盒39個等贓證物，訊後依刑法加重詐欺、偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方查獲5款黑心平板電腦518台，平板電腦空盒39個等贓證物。（記者邱俊福攝）

記憶體與內存不同（顯示規格）。（刑事局提供）

CPU不同（拆機看實際規格）。（刑事局提供）

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