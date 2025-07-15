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    首頁　>　社會

    男子偷台北動物園蝴蝶 園方還原事件：非臨時起意

    在蓪草花朵上覓食的大白斑蝶（台北市立動物園昆蟲館提供）

    在蓪草花朵上覓食的大白斑蝶（台北市立動物園昆蟲館提供）

    2025/07/15 16:16

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市盧姓男子6月以三角手折紙袋偷竊台北市立動物園蝴蝶、豆娘，台北地檢署今（15）日依涉犯竊盜罪嫌起訴盧姓男子。台北市立動物園也還原事件經過，說明該名男子當時行為詭異，請工作人員前往查看後，才發現盧姓男子用自身汗水將3隻枯葉蝶、2隻大白斑蝶及1隻白痣珈蟌（豆娘）裝入袋中。

    動物園發言人曹先紹說明，6月1日時，盧姓男子因在昆蟲館逗留、行為異樣，以自身汗水中的鹽分與礦物質吸引蝴蝶靠近，經工作人員透過監視器確認男子行竊後，報警並以現行犯身份逮補，今在台北地檢署起訴。園方表示，蝴蝶雖不是保育類動物，但竊盜罪是非告訴乃論罪，在園內未經許可，不可捕捉野生動物，若觸犯規定，園方一定會處理。

    曹先紹解釋，蝴蝶成蟲在有限的生命週期內，需要補充水分與礦物質，在演化過程中，動物也會也會有偵測水分的功能，如尿液對蝴蝶來說也是有吸引力的。他說，當了解這種生態行為之後，也有人用動物本性去設計圈套。由於該名男子已經準備三角折袋前往動物園，園方推測名男子並非臨時起意。

    曹先紹提到，現在動物園已經不用金錢衡量這些昆蟲價值。園方也呼籲，動物園是台北市重要的社教機構，是寓教於樂的場所，盧姓男子的行為十分不可取。

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    男子闖台北市立動物園昆蟲館 用汗水偷蝴蝶、豆娘被起訴

    白痣珈蟌（台北市立動物園昆蟲館提供）

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    枯葉蝶翅膀背面呈現寶藍色漸層，兩邊有一道金黃色，張開翅膀曬太陽時色彩鮮艷美麗（台北市立動物園昆蟲館提供）

    枯葉蝶翅膀背面呈現寶藍色漸層，兩邊有一道金黃色，張開翅膀曬太陽時色彩鮮艷美麗（台北市立動物園昆蟲館提供）

    昆蟲館裡非常善於隱身的枯葉蝶（台北市立動物園昆蟲館提供）

    昆蟲館裡非常善於隱身的枯葉蝶（台北市立動物園昆蟲館提供）

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