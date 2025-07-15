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    詐團用人頭入主停業公司繼續騙 北檢召開聯繫會議因應

    台北地檢署昨日召開防制公司人頭帳戶詐欺犯罪聯繫會議，由檢察長王俊力（右2）主持。（記者吳昇儒翻攝）

    台北地檢署昨日召開防制公司人頭帳戶詐欺犯罪聯繫會議，由檢察長王俊力（右2）主持。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/07/15 15:22

    〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕台北地檢署近期偵辦多起詐騙案件發現，詐騙集團為提高被害人受詐騙匯入款項額度，竟找假人頭入主停業公司，再變更負責人，進而開通企業憑證等帳戶功能，讓民眾損失慘重。北檢昨召開「公司與商號人頭帳戶詐欺犯罪防制聯繫會議」，集結相關司法單位研討，期許從源頭阻絕詐欺犯罪。

    台北地檢署檢察長王俊力邀集台北市政府商業處、新北市政府經濟發展局、金融監督管理委員會（下稱金管會）銀行局及多家知名金融機構、調查局經濟犯罪防制處、刑事局詐欺防制中心等單位與會，並邀高檢署列席指導。

    首先由台北地檢署檢察官吳舜弼、劉倍就偵辦公司（商號）人頭帳戶案件進行專題報告，再與各機關進行實務經驗探討，提出各項因應措施及建議。

    金管會銀行局張怡欣科長指出，銀行端應加強合理性審查，主管機關並已研議協調相關部會提供資料介接，使銀行端有更充足資訊防堵人頭帳戶。

    而台高檢署吳慧蘭主任檢察官則表示，公司行號變更登記雖為形式審查，仍可以設置特定風險條件篩選可疑案件，予以延遲處理及關懷提問，並可建立平台，當地方政府發現問題時，可透過與警、調、檢聯繫窗口釐清是否為犯罪行爲，加強行政監管或查緝追訴；卓俊忠檢察官則說，台高檢與各地檢察署均已設有預警中心，金融機構可加強與預警中心聯繫，就可疑個案迅速研判偵查。

    台北地檢署檢察長王俊力也期勉，打詐2.0強調公私協力、深化被害人保護，為因應詐騙集團多方面犯罪的趨勢，行政監理與執法機關均應積極介入，事前防範，永不停止防詐、打詐。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台北地檢署昨日召開防制公司人頭帳戶詐欺犯罪聯繫會議（記者吳昇儒翻攝）

    台北地檢署昨日召開防制公司人頭帳戶詐欺犯罪聯繫會議（記者吳昇儒翻攝）

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