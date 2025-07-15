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    台中自小客撞公車竟肇逃 車牌留現場成鐵證

    公車左側車身出現撞擊的痕跡。（記者陳建志翻攝）

    公車左側車身出現撞擊的痕跡。（記者陳建志翻攝）

    2025/07/15 16:15

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓男子（42歲），昨天下午2點多駕駛自小客車，行經太平區中興路與中興路128巷口，車頭撞上公車左側車身，林男車頭撞壞，車牌也噴飛留在現場成鐵證，所幸包括公車司機和乘客都沒有人受傷，沒想到林男竟肇事逃逸離開，後來才又返回現場，辯稱一時緊張，警方將依法開罰。

    這起事故發生在昨天下午2點25分左右，當時林男駕駛自小客車，從太平中興路128巷出來，要左轉銜接中興路，林男原本在路口稍停，看到1輛公車從右側駛來，卻沒有禮讓直行的公車先行，車頭撞上公車的左側車身，連車牌都撞飛遺留在現場，所幸雙方司機和公車上乘客都沒有人受傷。

    沒想到林男肇事後沒有留在現場，卻將車駛離，讓公車司機和目擊民眾都傻眼，過了沒多久林男才開車回到現場，向處理員警表示，因一時緊張失措才會開車離開，警方已調閱監視器，還原事發經過，將釐清肇事原因及責任。

    太平交通分隊表示，林姓駕駛肇事後肇逃未依規定留在現場，依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置，最高可處新台幣3000元罰鍰。

    林男的自小客車車頭因撞上公車毀損，車牌也噴飛。（記者陳建志翻攝）

    林男的自小客車車頭因撞上公車毀損，車牌也噴飛。（記者陳建志翻攝）

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