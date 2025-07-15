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    三峽車禍肇事翁死亡不起訴 新北法制局：財產已假扣押、求償不受影響

    三峽車禍引發3死12傷車禍，不少民眾至現場獻花掉念。新北法制局指出，犯防協會已協助家屬假扣押，後續求償不受影響。（資料照）

    三峽車禍引發3死12傷車禍，不少民眾至現場獻花掉念。新北法制局指出，犯防協會已協助家屬假扣押，後續求償不受影響。（資料照）

    2025/07/15 15:41

    〔記者陳奕劭／新北報導〕78歲老翁余文正今年5月19日下午4點，駕車在新北市三峽北大國小旁學成街高速行駛，連撞15人，釀成3死、12輕重傷慘劇，其中9名死傷者為學生，引起社會震驚。新北地檢署昨天（14日）認定余翁有殺人不確定故意，但因余已死亡，處分不起訴。新北法制局今天（15日）指出，犯罪被害人保護協會新北分會已協助受害人聲請民事假扣押，獲得新北地方法院核准，後續家屬求償不受影響。

    新北市法制局表示，申請民事假扣押需要提存擔保金，因此法制局請犯罪被害人保護協會新北分會協助車禍受害者家屬，以保證金代替假扣押擔保金。

    法制局指出，犯保協會已協助3位死亡被害人家屬與1位重傷者家屬向新北地方法院聲請假扣押，已獲新北地院核准，雖然肇事者已經死亡，但後續在肇事者遺產範圍內的民事求償不受影響，確保家屬後續權益。

    另外，三峽重大車禍1名傷者仍在治療中，土城醫院說明，傷勢最嚴重的12歲張姓女生仍在加護病房觀察，醫院邀集相關科別組成醫療小組每天會診。

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