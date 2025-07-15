「放棄刑事告訴權」不等於撤回告訴 夫暴打妻骨折仍判罰金

夫暴打妻子挨告傷害，法院審理時拿出一張妻子寫下放棄刑事告訴權和解書，盼法官做出不受理判決，法官仍依傷害罪判刑。（記者林嘉東攝）

2025/07/15 15:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕金姓人夫不滿妻子制止他抽電子菸，把妻子打到臉部骨折。基隆地院審理時，金男拿出太太寫的「放棄刑事告訴權」和解書，盼法官能判決公訴不受理，但法官認為，「放棄刑事告訴權」不等同於「撤回告訴」，仍依傷害罪判處金男5000元罰金。

律師陳鳳暘表示，由於金妻已經報警提告，金拿著妻子寫的放棄刑事告訴權和解書還不夠，還要有一張金妻寫的撤回本案傷害告訴狀，法官才會認為金妻已撤回告訴，做出公訴不受理判決。

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判決指出，26歲金姓男子去年10月13日下午1時許，帶著李姓妻子至基隆市一家旅館開房時，金男因不滿妻子制止他抽電子菸，徒手毆打妻子多拳，致妻子臉部瘀傷、擦挫傷、眼底骨折、胸口疼痛腫脹等傷害。金妻檢具驗傷單報警提告，檢察官調查時，因金坦承犯行，將金男依傷害罪嫌起訴。

法院審理時，金男拿出一張太太寫著「放棄刑事告訴權」和解書，主張他已獲太太原諒，並與太太和解，盼法官能判決公訴不受理；但法官認為，金男與太太的和解書雖寫著「放棄刑事告訴權」，但並不等同「撤回告訴」，難憑著一張和解書就認為金妻有撤回告訴的意思，加上金妻出境迄今尚未返台，始終未具狀撤回對金男的告訴，因此仍依傷害罪判處金男5000元罰金。

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