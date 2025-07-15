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    女大生租屋13萬現金失竊 警速破案逮獲慣竊工人

    警方鎖定殷姓工人涉有重嫌。（記者鄭景議翻攝）

    警方鎖定殷姓工人涉有重嫌。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/15 14:44

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市南港區玉成街一處民宅本月初驚傳竊案，兩名分租套房房客發現家中現金失竊，一女失竊新台幣1萬4000元，另一名女大生更是發現13萬元現金不翼而飛。南港警分局接獲報案後迅速調查，鎖定一名有多次竊盜前科的殷姓工人涉有重嫌，持搜索票及拘票將其拘提到案，殷姓男子到案後坦承不諱，警方訊後依竊盜罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。

    本月初，35歲從事服務業的楊姓女子發現租屋處內現金1萬4000元不翼而飛，立即通知房東並報警。房東進一步提醒另一名房客檢查財物，22歲就讀大學的劉姓女學生也驚覺置於房內的13萬元現金遭竊，急忙至派出所報案。

    警方獲報後，調閱周邊監視器影像，發現一名可疑男子曾在案發時出現在現場附近。經深入追查，警方確認竊嫌為45歲殷姓工人，且有多次竊盜前科。警方旋即報請士林地檢署及法院核發拘票與搜索票，並在殷嫌住處將其拘捕。

    警方調查，殷嫌犯案當日於玉成街一帶閒晃覓尋下手目標，見該民宅一樓大門未上鎖，遂大膽入內，並從兩間分租套房門窗侵入行竊，合計竊得現金14萬4000元。殷嫌落網後供稱，因為缺錢花用，見到民宅未上鎖就進去碰運氣。贓款已全數花用殆盡。

    南港警分局提醒民眾，平時應落實門戶安全，加強門窗防盜措施。若有安全疑慮，可向分局申請「治安風水師」服務，協助檢視住家安全，提供防竊建議。警方也將持續加強轄區巡邏密度，打擊不法行為，維護市民財產安全，打造宜居生活環境。

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