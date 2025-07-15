彰化幼兒園不當管教153次教保員吊照3年 家長怒轟二次傷害

受害家長在縣議員許雅琳陪同下，今天再度召開記者會，要求教育處專案重啟調查。（記者張聰秋攝）

2025/07/15 15:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕去年引發社會關注的彰化縣一間準公共化幼兒園，爆發4名幼童疑似遭到兒虐事件，家長提告，檢方偵辦中，而彰化縣教育處重啟調查報告出爐，以2週內主要教保員（簡稱「主教」）涉及153件不當管教裁罰23萬元並吊銷執照3年，園方裁罰6萬元結案，受害家長們對此一行政裁罰強烈不滿，認為處罰過輕，是對家長與孩子們的二次傷害，今天在縣議員許雅琳的陪同下召開記者會，要求針對虐待、性侵等情節專案重啟調查，不能草草了結。

許雅琳指出，教育處今年4月一度以無監視器畫面、無直接證據結案，是她陪家長開記者會、由律師提告後才重啟調查。結果卻讓人傻眼，報告記載老師打幼童、辱罵恐嚇、命罰站、關廁所，甚至有孩童肛門紅腫、私密處有指甲摳痕「掉一塊肉下來」，卻仍僅認定為不當管教，她痛批教育處態度消極、荒腔走板。

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家長更在記者會上控訴，一名家長質疑，主教情緒失控下短時間多次施暴，卻僅吊照3年，將來是否還有孩子受害？另一名家長表示，看報告才知孩子曾多次被關廁所，每次長達20分鐘，難道這不算身心虐待？還有家長提到醫師證明女兒小陰唇撕裂傷，「照片上指甲痕跡清楚，就掉了一塊肉下來」，痛問這不是性侵，那什麼才是？

對此，列席記者會的教育處幼兒教育科長洪苑伶表示，調查小組由3名外聘委員組成，教育處尊重委員專業判斷與決議，委員認定不當管教，而涉及性侵部分因為沒有相關的直接或間接證據顯示，維持原決議，待司法判決結果教育處會進一步裁處。教保育已離職也被列入不適任名單，家長如果需要調閱監視畫面，教育處會派員陪同觀看，該園仍可招生，後續將視改善情形決定是否停招、減招或廢止立案。

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受害家長痛批教育處輕裁罰，沒有善盡大人保護孩子的責任。（記者張聰秋攝）

縣議員許雅琳今在議會召開記者會，替受害家長發聲爭取重啟調查，釐清是否涉及霸凌、身心虐待甚至是性侵情節。（記者張聰秋攝）

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