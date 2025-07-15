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    首頁　>　社會

    港男假結婚騙居留權 庭上辯對方是「童養媳、下人」

    澎湖地方法院簡易庭，判決假結婚香港男子6個月徒刑，可易科罰金，刑滿驅逐出境。（記者劉禹慶攝）

    澎湖地方法院簡易庭，判決假結婚香港男子6個月徒刑，可易科罰金，刑滿驅逐出境。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/15 14:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕香港男子黃俊琿，因想取得台灣延長居留權，竟動起假結婚的歪腦筋，透過抵澎旅遊，與澎湖杜姓女子假結婚，經澎湖地檢署向澎湖地方法院申請簡易判決，依偽造文書罪嫌判執行有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，並應於執行完畢或赦免後驅逐出境。

    黃在庭上辯稱，「請檢察官幫我定義何謂假結婚」、「我與杜女從未行房過，從未發生過性關係」、「杜女是我家人安排的童養媳，等我有能力買大房子之後，我會把她接過來一起住，再照顧我的生活起居，做一些下人的工作，洗衣、做飯等等」、「伊來澎湖發現杜女比較會服侍男人，深得我心，所以我向家人說希望能選她當童養媳」，而就有關童養媳的條件，則稱是「合我的眼緣，而且也要聽話，不會跟我五四三，不會跟我廢話，因為是下人，要對我言聽計從」等。

    判決書指出，審酌被告為使自己得以配偶身分獲取居留權益，竟以假結婚之非法方式申請居留及申請延展居留，影響政府主管機關對於外國人民在台居留及婚姻管理之正確性，所為實屬不該；考量被告犯後終至法院審理時坦承犯行，態度尚可為量刑標準。

    黃俊琿因工作關係，2019抵台就職，向仝姓同事表示，「因台灣同婚合法化了、很自由、想留在台灣，並有研究香港居民取得台灣身分證之流程」，為長期居留台灣，想找一名台灣人辦理結婚登記。委請仝姓同事引介，2人來澎湖地區旅遊時，順道找曾為同學與同事的杜女，進而結識杜女妹妹同意假結婚。

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